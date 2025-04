Do systému štátom podporovaného bývania pribudne ďalší investor

Bratislava 7. apríla (TASR) - Investičným partnerom v systéme štátom podporovaného nájomného bývania by sa mala stať aj investičná spoločnosť Slovak Affordable Living SICAV. V rámci projektov štátom podporovaného nájomného bývania plánuje postaviť, nadobudnúť a prevádzkovať na Slovensku minimálne 3000 nových bytov. Návrh na uzatvorenie investičnej zmluvy v pondelok schválila vláda.



Podľa predloženej investičnej zmluvy je investičný partner schéma kolektívneho investovania. Ide o alternatívny investičný fond v právnej forme investičnej spoločnosti s premenlivým základným imaním - SICAV. Je založený a spravovaný licencovaným správcom alternatívnych investičných fondov so sídlom v Lichtenštajnsku.



„Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania posudzuje a predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy na uzatvorenie, zmenu a ukončenie investičných zmlúv Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. V súlade so stanovami Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania agentúra predkladá materiály vláde prostredníctvom svojho zakladateľa, Ministerstva dopravy SR,“ uvádza sa v predloženom materiáli.