Do zahraničia sa môžu vyvážať ďalšie dezinfekčné prostriedky

Bratislava 28. apríla (TASR) – Do zahraničia sa môžu vyvážať po uvoľnení exportu niektorých výrobkov aj ďalšie dezinfekčné prostriedky. Ide o produkty spoločností z Košíc, Bratislavy, Šelpíc a Nového Mesta nad Váhom. Vyplýva to z materiálu Ministerstva hospodárstva SR, ktorý dnes schválila vláda. Podmienkou vývozu je prednostné vybavenie všetkých objednávok zo Slovenska.



"Všetky uvedené návrhy na povolenie vývozu sú odôvodnené tým, že výrobné kapacity v Slovenskej republike disponujú dostatočnou výrobnou a skladovacou kapacitou, aby aj v čase nariadeného opatrenia hospodárskej mobilizácie plne a priebežne zabezpečovali vnútroštátny dopyt po dezinfekčných prostriedkoch a súčasne plnili aj svoje záväzky voči zahraničným odberateľom," uviedol rezort hospodárstva v schválenom materiáli. Do zahraničia sa tak budú môcť vyvážať dezinfekčné prostriedky Dezanol, Buldog, Typox, Domestos a Savo.



Zákaz vývozu určených životne dôležitých tovarov zo SR schválil kabinet Igora Matoviča (OĽaNO) 10. apríla. Vývoz týchto tovarov do iného členského štátu Európskej únie alebo do štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo do tretích krajín môže povoliť v mimoriadnych prípadoch iba vláda.