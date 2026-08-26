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Vláda: Dohľad nad AI má koordinovať ministerstvo investícií
Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Výkon štátnej správy a dohľadu nad systémami umelej inteligencie (AI) má na Slovensku koordinovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Vyplýva to z návrhu zákona o štátnej správe v oblasti umelej inteligencie a európskej dátovej regulácie, ktorý v stredu schválila vláda.
Návrh zabezpečuje uplatňovanie európskeho aktu o umelej inteligencii, aktu o správe údajov a aktu o údajoch. Neopakuje povinnosti stanovené priamo nariadeniami EÚ, ale upravuje najmä vnútroštátne kompetencie, kontrolné postupy a sankcie. Pôvodne plánovaný Úrad digitálnej integrity napokon nevznikne. Jeho úlohy sa sústredia na MIRRI, čo rezort ako predkladateľ odôvodnil stavom verejných financií.
MIRRI má byť všeobecným orgánom dohľadu nad trhom s AI a jednotným kontaktným miestom. Dohľad vo vybraných oblastiach si rozdelia aj Národný bezpečnostný úrad, Úrad na ochranu osobných údajov, Úrad inšpekčnej služby a ministerstvo spravodlivosti. Rezort investícií má zároveň zriadiť regulačné experimentálne prostredie, takzvaný sandbox, v ktorom bude možné pod dohľadom vyvíjať, trénovať a testovať systémy AI. Otázku prípadného používania biometrickej identifikácie v reálnom čase na presadzovanie práva návrh nerieši, patrí do pôsobnosti ministerstva vnútra.
V oblasti dátovej regulácie má MIRRI pôsobiť ako dátový koordinátor, jednotné informačné miesto a orgán dohľadu nad sprostredkovateľmi údajov či organizáciami dátového altruizmu. Úprava sa dotkne aj prístupu k údajom z inteligentných zariadení, zdieľania údajov medzi podnikmi a spotrebiteľmi či presunu zákazníkov medzi cloudovými službami. Za závažné porušenia dátových pravidiel má hroziť pokuta do desať miliónov eur alebo do 4 % celosvetového obratu podniku. Sankcie za porušenie pravidiel AI sa majú určovať podľa európskeho aktu o umelej inteligencii.
Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027. Jeho zavedenie si má v roku 2027 vyžiadať výdavky 8,24 milióna eur a 68 nových pracovných miest vo verejnej správe. Rozpočtovo nekrytý vplyv na tento rok predkladateľ vyčíslil na 6,28 milióna eur.
Návrh zabezpečuje uplatňovanie európskeho aktu o umelej inteligencii, aktu o správe údajov a aktu o údajoch. Neopakuje povinnosti stanovené priamo nariadeniami EÚ, ale upravuje najmä vnútroštátne kompetencie, kontrolné postupy a sankcie. Pôvodne plánovaný Úrad digitálnej integrity napokon nevznikne. Jeho úlohy sa sústredia na MIRRI, čo rezort ako predkladateľ odôvodnil stavom verejných financií.
MIRRI má byť všeobecným orgánom dohľadu nad trhom s AI a jednotným kontaktným miestom. Dohľad vo vybraných oblastiach si rozdelia aj Národný bezpečnostný úrad, Úrad na ochranu osobných údajov, Úrad inšpekčnej služby a ministerstvo spravodlivosti. Rezort investícií má zároveň zriadiť regulačné experimentálne prostredie, takzvaný sandbox, v ktorom bude možné pod dohľadom vyvíjať, trénovať a testovať systémy AI. Otázku prípadného používania biometrickej identifikácie v reálnom čase na presadzovanie práva návrh nerieši, patrí do pôsobnosti ministerstva vnútra.
V oblasti dátovej regulácie má MIRRI pôsobiť ako dátový koordinátor, jednotné informačné miesto a orgán dohľadu nad sprostredkovateľmi údajov či organizáciami dátového altruizmu. Úprava sa dotkne aj prístupu k údajom z inteligentných zariadení, zdieľania údajov medzi podnikmi a spotrebiteľmi či presunu zákazníkov medzi cloudovými službami. Za závažné porušenia dátových pravidiel má hroziť pokuta do desať miliónov eur alebo do 4 % celosvetového obratu podniku. Sankcie za porušenie pravidiel AI sa majú určovať podľa európskeho aktu o umelej inteligencii.
Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027. Jeho zavedenie si má v roku 2027 vyžiadať výdavky 8,24 milióna eur a 68 nových pracovných miest vo verejnej správe. Rozpočtovo nekrytý vplyv na tento rok predkladateľ vyčíslil na 6,28 milióna eur.