Vláda: Dohľad NBS nad digitálnou odolnosťou subjektov sa má rozšíriť

Bratislava 21. augusta (TASR) - Dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) v oblasti digitálnej odolnosti dohliadaných subjektov by sa mal rozšíriť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorý v stredu schválila vláda.



Návrhom sa do slovenského právneho poriadku preberajú ustanovenia európskeho nariadenia a súvisiacej smernice o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora (DORA). "Nariadenie a smernica DORA sú súčasťou balíka opatrení, ktorých cieľom je ďalej umožniť a podporiť potenciál digitálnych financií v oblasti inovácií a hospodárskej súťaže, a zároveň zmierniť príslušné riziká kybernetických útokov posilnením digitálnej prevádzkovej odolnosti inštitúcií pôsobiacich na finančnom trhu," priblížilo v dôvodovej správe ministerstvo financií.



Cieľom nariadenia DORA je konsolidovať a vylepšiť požiadavky na riziko informačných a komunikačných technológií (IKT) ako súčasť požiadaviek na prevádzkové riziko, ktoré sa doteraz riešili samostatne v rôznych právnych aktoch Európskej únie (EÚ). Zároveň upravuje vzťahy vo vybraných oblastiach kybernetickej bezpečnosti finančných inštitúcií. Subjekty finančného trhu by sa mali pri riešení rizík IKT riadiť rovnakým prístupom a rovnakými pravidlami, pričom by mali zohľadniť svoju veľkosť a celkový rizikový profil, ako aj povahu, rozsah a zložitosť svojich služieb, činností a operácií.



Súčasťou vládou schváleného návrhu sú aj novely ďalších zákonov, súvisiace s prevzatím smernice DORA v sektorových zákonoch finančného trhu. Ide napríklad o zákon o bankách, zákon o cenných papieroch, zákon o burze cenných papierov či zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení. Niektoré ustanovenia sa majú spresniť s cieľom reagovať na skúsenosti z aplikačnej praxe.



Súčasťou návrhu je aj implementácia nariadenia o okamžitých platbách v zákone o platobných službách. "Návrh zákona v neposlednom rade upravuje aj zákon o elektronických komunikáciách, ktorý umožňuje na základe súdneho rozhodnutia prístup NBS k telekomunikačným dátam, v prípade odôvodneného podozrenia z porušenia ustanovení nariadenia DORA a jeho následnom vyšetrovaní," doplnil rezort financií.



Jednotlivé časti novely majú nadobúdať účinnosť postupne, a to v období od 17. januára 2025 do 1. januára 2026.