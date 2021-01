Vláda dostane novú kompetenciu ohľadom ukladania daňových sankcií

Bratislava 20. januára (TASR) – Vláda by mala mať novú kompetenciu. Bude môcť upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienok a v rozsahu, v akom určí vo svojom nariadení. Vyplýva to z novely zákona o správe daní z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu schválil kabinet. Odobril tiež návrh na skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu zákona.



Rezort financií v materiáli skonštatoval, že návrh zákona sa vypracováva nadväzne na zhoršujúcu sa situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19. Zhoršujúcou sa situáciou okolo pandémie odôvodnil aj naliehavosť prijatia návrhu zákona. Skrátené legislatívne konanie parlamentu navrhuje na ochranu hospodárskych záujmov SR.



Úprava sa podľa dôvodovej správy navrhuje preto, aby vláda mohla nariadením určiť podmienky nielen pre zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii, ale aj podmienky, kedy možno upustiť od vyrubenia sankcie. "Táto kompetencia umožní vláde SR operatívne reagovať a riešiť vzniknuté mimoriadne situácie v prípade potreby," dodalo MF.



Rezort financií priblížil, že úprava sa dá uplatniť na všetky druhy sankcií vo vzťahu ku všetkým daniam. Takéto nariadenie sa pritom bude môcť uplatniť aj na porušenia, ktoré nastali pred účinnosťou tejto úpravy.



Vláda: Revidované znenie vízie SR do roku 2030 zohľadňuje aj vplyv pandémie

Materiál Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja SR – Slovensko 2030, ktorého nové znenie prerokovala a schválila v stredu vláda, zohľadňuje aj situáciu v spoločnosti ovplyvnenú pandémiou ochorenia COVID-19.



Ako ďalej uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v predkladacej správe, vzhľadom na novú situáciu, ktorá vznikla na európskej úrovni (prijatie Európskej zelenej dohody), na zmenenú vnútroštátnu situáciu (politická zmena po voľbách vo februári 2020), ako aj vzhľadom na dosahy pandémie nového koronavírusu na všetky oblasti spoločnosti, bolo nevyhnutné pristúpiť k revízii pôvodného návrhu a vypracovať aktualizovaný návrh dlhodobej stratégie udržateľného rozvoja SR. Upravený návrh bol podľa MIRRI konzultovaný s nezávislými expertmi, ktorí sa zúčastnili pôvodného participatívneho procesu.



Z obsahovej stránky je podľa MIRRI návrh dokumentu Slovensko 2030 založený na štyroch kľúčových princípoch, a to na udržateľnosti, teda rovnováhe medzi dostupnými zdrojmi a ich využitím, ďalej na prednosti kvality života pred hospodárskym rastom, na efektívnosti založenej na synergii a integrácii politik a ich nástrojov.



Materiál vychádza z Národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a z participatívneho procesu tvorby návrhu Vízie a stratégie rozvoja SR do roku 2030.