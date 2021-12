Vláda: Dozor nad prekurzormi výbušnín bude mať Hlavný banský úrad

Bratislava 8. decembra (TASR) – Dohliadať nad nadobúdaním obmedzených východiskových látok na výrobu výbušnín a regulovaných prekurzorov výbušnín bude po novom, namiesto Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej obchodnej inšpekcie, Hlavný banský úrad. Vyplýva to z novely zákona o kompetencii nad nadobúdaním obmedzených prekurzorov výbušnín a regulovaných prekurzorov výbušnín, ktorú v stredu schválila vláda. Návrh zároveň sprísňuje pravidlá nadobúdania týchto látok.



"Navrhovaná zmena riadiaceho a dozorného orgánu sprehľadní a zjednoduší štátnu správu v danej oblasti," uviedlo v predkladacej správe k schválenému návrhu ministerstvo hospodárstva. Novela zároveň zakazuje hospodárskym subjektom sprístupniť alebo dovážať obmedzený prekurzor výbušniny členom širokej verejnosti. K obmedzeným látkam na výrobu výbušnín patrí napríklad kyselina dusičná, peroxid vodíka vo vyššej koncentrácii, nitrometán či dusičnan amónny.



Schválená zmena zákona zavádza definíciu "profesionálneho používateľa", ktorému bude možné sprístupniť obmedzené prekurzory výbušnín. Ten už však, na rozdiel od hospodárskeho subjektu, nemôže sprístupňovať obmedzený prekurzor výbušnín inej osobe. Rozšírená povinnosť nahlasovať podozrivé transakcie regulovaných prekurzorov sa už bude vzťahovať okrem hospodárskych subjektov aj na profesionálnych používateľov.



Zhromažďovať a vyhodnocovať informácie o podozrivých transakciách od hospodárskych subjektov a profesionálnych používateľov bude ministerstvo vnútra. To zároveň tieto informácie zdieľa aj s príslušnými orgánmi vrátane orgánov ostatných členských štátov Európskej únie. Hlavný banský úrad má vo veciach prekurzorov výbušnín povinnosť podávať Európskej komisii v termíne do 2. februára 2022 prvýkrát a potom každoročne súhrnnú správu o počte ohlásených podozrivých transakcií, o zmiznutiach a krádežiach, o činnostiach zameraných na zvyšovanie informovanosti a tiež o počte vykonaných inšpekcií u hospodárskych subjektov.