Envirorezot má na vládu predložiť novelu zákona o verejných vodovodoch

Bratislava 4. septembra (TASR) - Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) má na rokovanie vlády pripraviť novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákona o regulácii sieťových odvetví, ktorou sa odstránia nedostatky zistené Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR. V novele má byť zakotvené aj predkupné právo štátu k akciám vlastnených obcami a mestami vo vodárenských spoločnostiach či predkupné právo štátu k cenným papierom vydaným vodárenskými spoločnosťami. Vyplýva to z návrhu uznesenia vlády k výsledku kontroly vo vybraných vodárenských spoločnostiach vykonanej NKÚ v rokoch 2021 až 2023, ktorý v stredu schválil kabinet.



Upraviť by sa mal zákon aj v časti vlastníkov akcií (majetkovej účasti) vodárenských spoločností. Nimi by po novom mali byť len obec, mesto a štát, už nie združenia právnických osôb. Vláda šéfa envirorezortu tiež zaviazala do zákona zakotviť povinnosť použitia účelovej finančnej rezervy výlučne na obnovu infraštruktúry.



V zákone by mala pribudnúť aj povinnosť použiť finančné prostriedky získané vodárenskými spoločnosťami z regulovaných činností výlučne na účely spojené s touto regulovanou činnosťou. Nová legislatíva by tiež mala zaviesť povinnosť vodárenských spoločností oceniť majetok jeho reálnou hodnotou, zaviesť by sa tiež mali prísnejšie mechanizmy kontroly a udeľovania sankcií za nedodržiavanie zákona. Návrh zmeny zákona má Taraba predložiť na rokovanie vlády do dvoch mesiacov.