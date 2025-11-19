< sekcia Ekonomika
Vláda: Eurofondy čerpáme na 11,5 %, v 2026 hrozí čiastočné prepadnutie
MIRRI spresnilo, že aktuálne sú v Programe Slovensko 2021 - 2027 vyhlásené výzvy v hodnote 10,64 miliardy eur, čo je 84,48 % z celkovej alokácie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. novembra (TASR) - Čerpanie eurofondov z Programu Slovensko sa ku koncu októbra zvýšilo na 11,52 % z celkovej čiastky 12,59 miliardy eur. V rámci pravidla N+3 musíme do konca tohto roka vyčerpať ešte 69,42 milióna eur, čo je realistické, no aby sme zabránili prepadnutiu časti eurofondov v budúcom roku, bude treba vyčerpať minimálne ďalších 2,12 miliardy eur, čo je bez radikálnych opatrení nereálne. Upozornilo na to Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) v materiáli, ktorý v stredu schválila vláda.
MIRRI spresnilo, že aktuálne sú v Programe Slovensko 2021 - 2027 vyhlásené výzvy v hodnote 10,64 miliardy eur, čo je 84,48 % z celkovej alokácie. Zazmluvnených je 2601 projektov v hodnote 6,01 miliardy eur. Od začiatku roka pribudlo 72 výziev vo výške 1,71 miliardy eur, podpísali sa zmluvy v objeme 1,49 miliardy eur a čerpanie eurofondov narástlo o 1,07 miliardy eur.
Aby Slovensko nemuselo časť nevyčerpaných eurofondov vracať do Bruselu, má podľa schváleného materiálu pomôcť revízia Programu Slovensko a prerozdelenie financií v rámci jednotlivých kapitol, zrýchlenie kontrahovania a čerpania eurofondov a zrýchlenie procesov verejného obstarávania.
Vláda zároveň v uznesení schválila úlohy pre jednotlivých ministrov. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) má v rámci voľných prostriedkov Programu Slovensko, z alokácie Fondu na spravodlivú transformáciu, v gescii SIEA vyhlásiť výzvu pre finančné nástroje. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má za úlohu ukončiť výberový proces v rámci predloženého národného projektu „Hydrogeologický prieskum Slovenska v oblastiach s nedostatkom dokumentovaných množstiev podzemných vôd“.
Ďalším projektom, ktorý má zabezpečiť zrýchlenie čerpania eurofondov je národný projekt „Modernizácia a výstavba Verejného prístavu Bratislava - predprojektová a projektová príprava“. Ten má minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) zazmluvniť do konca tohto roka.
Rovnako má Ráž ukončiť výberový proces v rámci predložených národných projektov diaľnic „D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ a „D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto“. Poslednú úlohu dostal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorý má do konca roka zazmluvniť schválený národný projekt „Zriadenie a činnosť Národného skríningového centra“.
MIRRI spresnilo, že aktuálne sú v Programe Slovensko 2021 - 2027 vyhlásené výzvy v hodnote 10,64 miliardy eur, čo je 84,48 % z celkovej alokácie. Zazmluvnených je 2601 projektov v hodnote 6,01 miliardy eur. Od začiatku roka pribudlo 72 výziev vo výške 1,71 miliardy eur, podpísali sa zmluvy v objeme 1,49 miliardy eur a čerpanie eurofondov narástlo o 1,07 miliardy eur.
Aby Slovensko nemuselo časť nevyčerpaných eurofondov vracať do Bruselu, má podľa schváleného materiálu pomôcť revízia Programu Slovensko a prerozdelenie financií v rámci jednotlivých kapitol, zrýchlenie kontrahovania a čerpania eurofondov a zrýchlenie procesov verejného obstarávania.
Vláda zároveň v uznesení schválila úlohy pre jednotlivých ministrov. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) má v rámci voľných prostriedkov Programu Slovensko, z alokácie Fondu na spravodlivú transformáciu, v gescii SIEA vyhlásiť výzvu pre finančné nástroje. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) má za úlohu ukončiť výberový proces v rámci predloženého národného projektu „Hydrogeologický prieskum Slovenska v oblastiach s nedostatkom dokumentovaných množstiev podzemných vôd“.
Ďalším projektom, ktorý má zabezpečiť zrýchlenie čerpania eurofondov je národný projekt „Modernizácia a výstavba Verejného prístavu Bratislava - predprojektová a projektová príprava“. Ten má minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) zazmluvniť do konca tohto roka.
Rovnako má Ráž ukončiť výberový proces v rámci predložených národných projektov diaľnic „D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ a „D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto“. Poslednú úlohu dostal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), ktorý má do konca roka zazmluvniť schválený národný projekt „Zriadenie a činnosť Národného skríningového centra“.