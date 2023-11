FTE automotive dostane stimul 17,5 milióna eur, má vytvoriť 365 miest

Bratislava 20. novembra (TASR) - Spoločnosť FTE automotive Slovakia dostane štátny investičný stimul vo výške cez 17,5 milióna eur formou úľavy na dani z príjmov. Firma plánuje v Malom Šariši v okres Prešov preinvestovať viac ako 35 miliónov eur na diverzifikáciu súčasnej produkcie. Do roku 2030 by mala vytvoriť 365 nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v pondelok schválila vláda.



"Cieľom investičného zámeru je diverzifikácia existujúcej produkcie prijímateľa spustením výroby dvoch úplne odlišných komponentov od doteraz vyrábaných. Pôjde o výrobu vzduchotechnických a tepelnoizolačných riešení (tepelné vetranie a klimatizácia - HVAC) a vysokonapäťových modulov chladiacej kvapaliny (HVCH)," uviedlo MH v predkladacom návrhu. Dosiahnutie plnej plánovanej kapacity má byť v decembri 2028.



Automobilová skupina FTE, ktorá je súčasťou francúzskej skupiny Valeo, sa zameriava na výrobu automobilových dielov pre prevodovky a pohonné jednotky, hydraulických spojok, hydraulických bŕzd a snímačov. Na Slovensku pôsobí skupina od roku 2004. Výroba v rámci slovenského závodu je zameraná najmä na výrobu a generálne opravy hydraulických bŕzd a brzdových systémov. Okrem toho v tejto lokalite prevádzkuje aj centrum výskumu a vývoja.