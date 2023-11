Vláda garantuje 13.dôchodok a minimálnu mzdu na úrovni 60 % priemernej

Bratislava 13. novembra (TASR) - Vláda zavedie 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Zároveň garantuje minimálnu mzdu na úrovni 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve v prípade, ak sa sociálni partneri nedohodnú na jej výške. Vyplýva to z Programového vyhlásenia vlády (PVV) SR na roky 2023-2027, ktoré v pondelok schválila vláda.," uvádza sa v programovom vyhlásení s tým, že Aliancia sektorových rád musí presadzovať svoje analýzy do reálnej hospodárskej a sociálnej praxe.Mladým ľuďom po skončení štúdia chce vláda uľahčiť vstup do produktívneho veku poskytnutím jednorazového účelovo viazaného štátneho príspevku alebo využitím prostriedkov zo sporiaceho účtu zriadeného do určitého veku dieťaťa. Zo strednodobých a dlhodobých priorít sa chce kabinet venovať civilizačným megatrendom, ktoré ovplyvňujú konkurenčnú schopnosť SR v globálnom európskom prostredí. Ide o technologické zmeny, ako sú inovácie v zelených a digitálnych transformáciách.Práca v nočných hodinách alebo iných nadštandardných časoch bude obmedzená. "," uviedol kabinet.Vláda sa chce zamerať aj na efektívne čerpanie eurofondov. Zaviazala sa zrealizovať opatrenia, vďaka ktorým nebudú digitalizácia, informatizácia a zelená transformácia hospodárstva predstavovať hrozbu pre zamestnanosť.Kabinet tiež navrhne úpravu príspevku na bývanie ako samostatnú dávku. Pomoc v hmotnej núdzi má byť poskytovaná na základe adresnosti, subsidiarity, ochranných a motivačných prvkov nielen vo finančnej forme, ale aj komplexnou ponukou služieb, ktoré jednotlivcov a rodiny ochránia pred rizikom chudoby. Zároveň sfunkční tripartitu a politiky v oblasti práce a sociálnych vecí chce tvoriť a realizovať na princípe partnerstva, začlenením sociálnych partnerov či samospráv.