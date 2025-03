Helgeheim dostane investičnú pomoc 4,2 mil. eur na prevádzku v Martine

Bratislava/Vysoká nad Kysucou/Martin 19. marca (TASR) - Spoločnosť Helgeheim dostane na zriadenie prevádzkarne v Martine zameranej na výrobu vialkových farmaceutických produktov od štátu 4,2 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Firma by mala preinvestovať takmer 14,5 milióna eur a zamestnať do konca tohto roka 72 ľudí. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na návrh Ministerstva hospodárstva SR schválila na výjazdovom rokovaní vláda.



"Cieľová výrobná kapacita dosiahne 25 miliónov tekutých a lyofilizovaných jednotiek liekových foriem ročne. Pôjde o vialky ISO 8362 formátov 2R až 50R, teda s objemom štyri mililitre (ml) až 62 ml," priblížilo MH. Do sklenených vialiek sa uzatvárajú lieky určené pre aplikovanie zdravotníckymi pracovníkmi. Ich výhodou je bezpečnosť aplikácie aj efektivita, pretože z jednej vialky je možné podať liek viacerým pacientom bez rizika kontaminácie.



Rezort doplnil, že firma plánuje v najbližších rokoch vyplácať zamestnancom hrubú mzdu vo výške okolo 3000 eur, pričom priemerná mzda v Martine bola v roku 2022 na úrovni 1462 eur. Plánovanými pracovnými pozíciami sú operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe, technik kontroly kvality v chemickej výrobe, špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe, farmaceut - špecialista vo farmaceutickej technológii, operátor - QC mikrobiológia a ďalšie.