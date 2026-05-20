< sekcia Ekonomika
Vláda: Hranica množstva predaja ulovenej zveri by sa mala zvýšiť
Návrh v stredu schválila vláda.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Hranica množstva predaja ulovenej voľne žijúcej zveri by sa mala zvýšiť. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Návrh v stredu schválila vláda.
„Návrhom nariadenia vlády sa zvyšuje hranica množstva predaja ulovenej voľne žijúcej zveri, ktorú môže užívateľ poľovného revíru predať konečnému spotrebiteľovi alebo dodať do miestnej maloobchodnej prevádzkarne, a to najviac na 50 % tiel voľne žijúcej zveri ulovenej v poľovnom revíri ročne,“ spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV).
Agrorezort dodal, že zároveň sa podľa MPRV vypúšťajú zastaralé ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na osobitnú zdravotnú značku a obmedzenia na národný trh pre mäso z naliehavo zabitých zvierat. Na základe pripomienok aplikačnej praxe sa precizuje ustanovenie o hygienických požiadavkách na malé množstvá mäsa z hydiny.
Návrh nariadenia vlády bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády na roky 2023 - 2027, kde sa vládny kabinet zaviazal využiť všetky dostupné právne a ekonomické nástroje podpory priameho predaja lokálnych potravín z dvora konečnému spotrebiteľovi pri zachovaní potrebných požiadaviek ich zdravotnej bezpečnosti a kvality.
„Návrhom nariadenia vlády sa zvyšuje hranica množstva predaja ulovenej voľne žijúcej zveri, ktorú môže užívateľ poľovného revíru predať konečnému spotrebiteľovi alebo dodať do miestnej maloobchodnej prevádzkarne, a to najviac na 50 % tiel voľne žijúcej zveri ulovenej v poľovnom revíri ročne,“ spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV).
Agrorezort dodal, že zároveň sa podľa MPRV vypúšťajú zastaralé ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na osobitnú zdravotnú značku a obmedzenia na národný trh pre mäso z naliehavo zabitých zvierat. Na základe pripomienok aplikačnej praxe sa precizuje ustanovenie o hygienických požiadavkách na malé množstvá mäsa z hydiny.
Návrh nariadenia vlády bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády na roky 2023 - 2027, kde sa vládny kabinet zaviazal využiť všetky dostupné právne a ekonomické nástroje podpory priameho predaja lokálnych potravín z dvora konečnému spotrebiteľovi pri zachovaní potrebných požiadaviek ich zdravotnej bezpečnosti a kvality.