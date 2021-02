Hydac Electronic rozšíri výrobu v Tvrdošíne

Bratislava 10. februára (TASR) – Spoločnosť Hydac Electronic dostane štátny investičný stimul formou úľavy na dani z príjmu vo výške dva milióny eur na rozšírenie výroby v Tvrdošíne. Firma, ktorá je súčasťou nemeckej skupiny Hydac, by mala do konca roka 2025 vytvoriť 68 nových pracovných miest vo výrobe kamerových systémov pre automatizáciu v poľnohospodárstve a výrobe iných elektronických komponentov. Vyplýva to z materiálu Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Hydac Electronic, na podporu realizácie investičného zámeru v Tvrdošíne, ktorý v stredu schválila vláda.



Hydac na rozšírenie výroby plánuje investovať viac ako 8,3 milióna eur na nákup strojov, prístrojov a zariadení. Firma na tento zámer pôvodne žiadala úľavu na dani z príjmov 2,5 milióna eur, Ministerstvo hospodárstva SR súhlasilo so stimulom vo výške o pol milióna eur nižším.



Cieľom investičného zámeru je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne v priemyselnej výrobe prostredníctvom investícií do automatizácie výroby vysoko špecializovaných elektromagnetických systémov, ventilov a displejov pre priemyselnú výrobu a automobilový priemysel a do novej výroby kamerových systémov pre automatizáciu v poľnohospodárstve.



Prijímateľ je súčasťou skupiny Hydac, ktorá vyrába napríklad hydraulické nádrže, kvapalinové filtre, elektro-hydraulické ovládania, priemyselné ventily, tlakové senzory, magnetické snímače i čerpadlá. Skupina Hydac vznikla v roku 1963 v Nemecku a má viac ako 50 pobočiek v rôznych krajinách. Celosvetovo zamestnáva vyše 9000 pracovníkov