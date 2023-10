Vláda: Inflačné dotácie si rozdelia samosprávy podľa dohodnutého kľúča

Bratislava 4. októbra (TASR) - Samosprávy na Slovensku dostanú od štátu dotácie na vykrytie zvýšených výdavkov spojených s vysokou infláciou v celkovej výške 54 miliónov eur, a to podľa dohodnutého kľúča v pomere 25 % pre samosprávne kraje a 75 % pre mestá a obce. Vyplýva to z Informácie o poskytnutí dotácie subjektom územnej samosprávy v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú zobrala vláda v stredu na vedomie.



"V roku 2023 negatívne ovplyvnili rozpočty samospráv zvýšené ceny energií a inflácia. V tejto súvislosti sa MF SR rozhodlo operatívne reagovať a poskytnúť subjektom územnej samosprávy jednorazové dotácie na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie," priblížil rezort v materiáli.



Pripomenul, že združenia samospráv súhlasili s ponukou vlády na kompenzácie vo výške 54 miliónov eur. V tejto súvislosti navrhli systém prerozdelenia dotácií medzi jednotlivé obce a vyššie územné celky (VÚC).



Kraje získajú od štátu 25 % z celkovej sumy, teda 13,5 milióna eur, rozdelených podľa počtu obyvateľov. Obce dostanú zvyšných 75 %, teda 40,5 milióna eur. Táto suma sa prerozdelí podľa solidárneho kľúča - pre obce do 3000 obyvateľov sa uplatní koeficient 1,2, pre Bratislavu a Košice koeficient 1 a pre zvyšné obce nad 3000 obyvateľov koeficient 0,8. Zohľadňuje sa pritom počet obyvateľov obce alebo VÚC s trvalým pobytom na ich území k 1. januáru 2022.



"Dotácia sa poskytne formou oznámenia, a to na základe všeobecne záväzného predpisu vydaného ministerstvom. Ministerstvo, v ktorého pôsobnosti je poskytnutie tejto dotácie, vydá a doručí obci a VÚC oznámenie o poskytnutí dotácie. Oznámenie o poskytnutí dotácie bude vykonateľné dňom jeho vydania a okrem všeobecných náležitostí bude obsahovať aj informácie o právach a povinnostiach obcí a VÚC," priblížil rezort financií. Dotáciu môžu samosprávy použiť na úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023.