< sekcia Ekonomika
Vláda: Jadrové elektrárne v SR sú bezpečné, vlani bolo 190 inšpekcií
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Bezpečnosť prevádzky všetkých blokov slovenských jadrových elektrární je na dobrej úrovni, štvrtý blok elektrárne Mochovce prešiel neaktívnym otestovaním. Konštatuje to Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR za rok 2025, ktorú v stredu vláda vzala na vedomie.
V rámci kontrolnej a inšpekčnej činnosti ÚJD v roku 2025 vydal 578 rozhodnutí a zrealizoval spolu 190 plánovaných a neplánovaných inšpekcií. „Počet a charakter udalostí na jadrových zariadeniach bol z hľadiska jadrovej bezpečnosti v roku 2025 v rámci obvyklých prevádzkových porúch bez osobitnej významnosti,“ konštatuje sa v správe. V roku 2025 podľa správy nebolo zaznamenané žiadne rýchle odstavenie reaktora. K porušeniu limitov a podmienok došlo v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice, jedenkrát v treťom a jedenkrát vo štvrtom bloku.
Úrad tiež v roku 2025 na základe inšpekcie z roku 2023 v treťom bloku jadrovej elektrárne Mochovce uložil Slovenským elektrárňam pokutu vo výške 332.000 eur pre porušenie niektorých ustanovení atómového zákona. Pokutu vo výške 6000 eur dostala Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec pre porušenie povinnosti využívať jadrovú energiu na základe povolenia alebo súhlasu. Na základe podaného rozkladu však úrad od uloženia pokuty upustil.
Prevádzka v iných jadrových zariadeniach, ako sú Medzisklad vyhoretého jadrového paliva Bohunice, Republikové úložisko rádioaktívneho odpadu Mochovce, Integrálny sklad rádioaktívneho odpadu boli za rok 2025 vyhodnotené ako bezpečné, rovnako aj prepravy rádioaktívneho odpadu.
