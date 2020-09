Vládny kabinet schválil opatrenia hospodárskej mobilizácie

Bratislava 30. septembra (TASR) – Uvoľnenie štátnych hmotných rezerv, určenie karanténnych zariadení, zabezpečenie osobnej aj nákladnej dopravy či pracovná pohotovosť pre vybrané skupiny zamestnancov. To sú iba niektoré z opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu, ktoré v stredu schválila vláda. Nariadenie je účinné dňom vyhlásenia.



Opatrenia hospodárskej mobilizácie sa dotknú viacerých ministerstiev. Ministerstvo životného prostredia SR vláda zaviazala zabezpečiť výrobu a dodávku pitnej vody do oblastí s karanténnymi opatreniami, kde nie je zabezpečená dodávka pitnej vody. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dostalo za úlohu zverejniť zoznam určených karanténnych zariadení a zoznam určených oblastí s karanténnymi opatreniami.



Ministerstvo dopravy a výstavby SR má určiť vybraných podnikateľov alebo iné právnické osoby, ktoré zabezpečia osobnú a nákladnú dopravu na prepravu osôb do a z určených karanténnych zariadení či na zásobovanie týchto zariadení.



„Cieľom predloženého návrhu nariadenia je zabezpečiť realizáciu potrebných opatrení hospodárskej mobilizácie na riešenie krízovej situácie spôsobenej druhou vlnou šírenia nového koronavírusu v Slovenskej republike," uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v predkladacej správe k schválenému materiálu. Nariadenie sa týka aj organizácie sociálneho zabezpečenia či poskytnutia vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o potrebných opatreniach. Výška nákladov pred realizáciou nariadených opatrení hospodárskej zatiaľ nie je jasná.