Klienti Slovakia Energy sa nemusia podľa Sulíka báť o dodávky energií

Bratislava 7. októbra (TASR) – Klienti najväčšieho alternatívneho dodávateľa energií Slovakia Energy, ktorý minulý týždeň ohlásil svoj odchod zo slovenského trhu, sa nemusia obávať o plynulé dodávky plynu či elektrickej energie. Povedal to vo štvrtok po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Dodávky zákazníkom Slovakia Energy zabezpečí dodávateľ poslednej inštancie, ktorým je v prípade plynu Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a v prípade elektriny regionálne distribučné spoločnosti.



"Keďže ide o životne dôležité veci, čo energie bez debaty sú a prichádza zima, tak štát má pripravené riešenie. To riešenie sa volá dodávateľ poslednej inštancie,“ zdôraznil Sulík.







Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek spresnil, že ide o 360.000 odberateľov elektrickej energie a plynu. "Tento inštitút dodávateľa poslednej inštancie v prípade Slovakia Energy, ktorá posunula týchto zákazníkov na nových dodávateľov, nastane v prípade plynu už zajtra (8.10.), v prípade elektriny v sobotu (9.10.),“ povedal Galek.



Ministerstvo hospodárstva má podľa štátneho tajomníka pripravené riešenie, ktoré zabezpečí odberateľom u nového dodávateľa rovnaké ceny plynu, aké majú súčasní odberatelia SPP. „V prípade elektriny takisto pracujeme na riešení a máme už aj dohodnuté, že ani v tomto prípade nedôjde k žiadnemu výraznému zvýšeniu pre odberateľov, ktorí spadnú či už na západe, východe alebo v strede k novým dodávateľom,“ dodal Galek.



Odchod Slovakia Energy z trhu je podľa Sulíka výsledkom manažérskeho zlyhania vedenia tejto spoločnosti spojeného s nekorektným správaním sa voči zákazníkom. „Manažérske zlyhanie spočíva v tom, že manažéri spoločnosti nenakúpili dostatočne veľa elektriny a plynu včas, tak aby vedeli svojich zákazníkov obsluhovať,“ povedal Sulík. Firma by tak podľa ministra vytvárala pri dodávkach energií domácnostiam za regulovanú cenu v budúcom roku stratu. Minister nevylúčil ani právnu dohru odchodu firmy a možnú náhradu škody, pokiaľ sa potvrdí, že spoločnosť porušila platnú legislatívu.