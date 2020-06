Ľ. Jančík nahradí D. Meager vo funkcii zástupcu guvernéra ESM

Bratislava 17. júna (TASR) – Vláda vymenovala štátneho tajomníka Ministerstva financií (MF) SR Ľuboša Jančíka do funkcie zástupcu guvernéra Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM). Na poste tak nahradí bývalú tajomníčku rezortu financií Danu Meager. Vyplýva to z materiálu z dielne MF, ktorý v stredu schválila vláda.



Meager pôsobila na funkcii zástupcu ministra financií v Rade guvernérov od 22. februára 2017, v tom čase bola štátnou tajomníčkou rezortu. Jej nástupca vo funkcii Jančík je štátnym tajomníkom MF s účinnosťou od 25. marca 2020.



ESM je medzinárodnou finančnou inštitúciou založenou na základe medzivládnej zmluvy. Poskytuje pomoc členským štátom eurozóny, ktoré sa ocitli vo vážnych finančných problémoch, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie stability eurozóny alebo jej členov. Ako dodalo ministerstvo v materiáli, poskytnutie pomoci z ESM je prísne podmienené splnením podmienok na odstránenie príčin vedúcich k pomoci a aktívnym zapojením štátu, ktorý pomoc dostal.



Základnými riadiacimi orgánmi ESM sú Rada guvernérov, správna rada, rada audítorov a generálny riaditeľ. Hlasovacie práva členov závisia od počtu akcií, ktoré im boli pridelené. Slovensko má týchto akcií takmer 58.000 a na celkovom základnom imaní ESM tak tvoria necelý jednopercentný podiel.