Ľudia majú byť pred prijatím do sociálneho zariadenia testovaní

Bratislava 14. apríla (TASR) – Ľudia, ktorí budú umiestňovaní do zariadení sociálnych služieb, ale i ľudia bez domova, majú byť testovaní, či sa nenakazili novým koronavírusom. Vláda dnes schválila s pripomienkou návrh plánu riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19.



Na testovaní sa dohodlo ministerstvo práce s primátormi, vyššími územnými celkami (VÚC) aj Úradom verejného zdravotníctva SR. Ministerstvo práce podotklo, že najmä v prípade seniorov ide o najrizikovejšiu skupinu, ktorá je ohrozená pandémiou. Po novom tak do týchto zariadení má byť možné prijať iba klienta, ktorý je odkázaný na bezodkladné poskytnutie danej sociálnej služby a zároveň pre nástupom do zariadenia absolvoval 14-dňovú karanténu v určenom karanténnom zariadení a po 12. dni absolvoval test na nový koronavírus s potvrdeným negatívnym výsledkom.



Ministerstvo vyčíslilo, že za týchto podmienok bude mesačne pravdepodobne prijímaných 800 ľudí. Prijímaní do zariadenia tak majú byť najmä ľudia z domáceho prostredia a znovu prijímaní majú byť ľudia zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.



Testovanie sa má týkať aj klientov Centier pre deti a rodiny (CDR). Zabezpečené má byť testovanie všetkých detí, ktoré sú prijaté do CDR na základe rozhodnutia súdu alebo na základe dohody s rodičom, ako aj všetkých detí, ktoré sa vrátia do centra po úteku.



Materiál z dielne rezortu práce zároveň počíta aj s pomocou ľuďom bez domova, ktorých testovanie má byť tiež prioritou. Okrem toho je potrebné myslieť aj na ich ubytovanie, aby mali zabezpečený prístup k základnej hygiene.



"Urýchlene by mali byť mobilizované vhodné ubytovacie kapacity na tento účel, v ktorých by mohli realizovať samoizoláciu ako ďalší krok prevencie," uvádza sa vo vládnom materiáli s tým, že potrebné je im zabezpečiť aj prístup k zdravotnej starostlivosti, jedlu a chrániť ich pred represívnymi opatreniami.



Nemali by byť trestaní za to, že v prípade zákazu vychádzať nezostali doma. Mali by byť uchránení pre pokutami a inými sankciami a musia mať k dispozícii bezpečné alternatívy.



"Pre elimináciu šírenia ochorenia je nevyhnutné, aby sa všetkým osobám pri príjme do zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie poskytujúcich ubytovanie, najmä nocľahární a útulkov, kontroloval klinický stav a overoval kontakt s osobami podozrivými z ochorenia COVID-19 alebo potvrdenými prípadmi ochorenia," uvádza sa vo vládnom materiáli.



V prípade pozitívnych zistení je identifikovanej osobe nariadená izolácia v karanténnom zariadení. VÚC a mestá s počtom obyvateľov nad 20 000 zriadia karanténne zariadenia, v ktorých má byť vykonávaná 14- dňová izolácia pre ľudí bez domova, a majú byť aj otestovaní. Materiál rieši aj ich hospitalizáciu a liečbu v zdravotníckych zariadeniach.