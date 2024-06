Vláda má prerokovať plnenie plánu obnovy či vojenské misie na 2.polrok

Bratislava 26. júna (TASR) - Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) identifikovala niekoľko kritických míľnikov v pláne obnovy. Vyplýva to z aktualizovanej Správy o pokroku v implementácii plánu obnovy z dielne podpredsedu vlády Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorú má v stredu prerokovať vláda. NIKA plnenie plánu obnovy monitoruje na mesačnej báze s cieľom eliminovať riziká súvisiace s možným nenaplnením stanovených míľnikov a cieľov.



Kabinet sa má zaoberať aj materiálom Ministerstva obrany (MO) SR, podľa ktorého sa slovenskí vojaci v druhom polroku 2024 plánujú zapojiť do 60 vojenských cvičení mimo územia Slovenskej republiky. Na Slovensku by sa malo v tomto období uskutočniť 43 cvičení s účasťou zahraničných ozbrojených síl.



Ministerstvo financií (MF) SR má informovať ministrov o výsledkoch Analýzy cenového vývoja základných druhov potravín 4/2024. S poklesom inflácie začali podľa materiálu domácnosti v tomto roku zvyšovať svoju spotrebu. Reálne tržby v supermarketoch v 1. kvartáli 2024 vykázali priaznivé výsledky, čo signalizuje, že dostupnosť a spotreba základných potravín nie sú ohrozené.



Členovia vlády majú prediskutovať aj vyhodnotenie plnenia stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v predchádzajúcom roku vrátane návrhu na jej prípadnú aktualizáciu z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD). Podľa dokumentu sa plán v oblasti BOZP priebežne plní, pričom vlani bolo napríklad zaznamenaných menej smrteľných pracovných úrazov.



Hlavným cieľom Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2024 až 2030, o ktorom má kabinet v stredu tiež rokovať, je zlepšenie úrovne verejného zdravia prostredníctvom podpory pohybovej aktivity naprieč sektormi. Plán obsahuje návrh viacerých úloh a aktivít pre jednotlivé rezorty.