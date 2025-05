Vláda má rokovať o hospodárení štátu za minulý rok

Bratislava 7. mája (TASR) - Verejná správa SR hospodárila v minulom roku so schodkom na úrovni 6,9 miliardy eur, čo predstavovalo 5,27 % hrubého domáceho produktu (HDP). Išlo o lepší výsledok oproti schválenému rozpočtu, ktorý predpokladal deficit na úrovni 5,97 % HDP. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2024, o ktorom má v stredu rokovať vláda.



Vládny kabinet sa bude v stredu zaoberať aj návrhom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na zvýšenie ochrany poľnohospodárskej pôdy pred jej záberom. Cieľom návrhu je premietnuť do nariadenia vlády zvýšenie ochrany najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy pred zábermi.



Ministri majú rokovať o návrhu novely zákona o energetike z dielne rezortu hospodárstva. Novela prináša právnu úpravu účastníkov trhu s elektrinou, rozšírenie niektorých povinností prevádzkovateľov distribučných sústav, ale napríklad aj úpravu zdieľania elektriny odberateľmi.



Na programe rokovania vládneho kabinetu je tiež návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR či viacero informatívnych materiálov.



Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) predloží na rokovanie kabinetu novelu zákona o archívoch a registratúrach. Legislatívna úprava napríklad umožní, aby nájdený archívny dokument bez majiteľa mohol automaticky získať do vlastníctva štát.



V rámci informatívnych správ poskytne Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR materiál o aktuálnom vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2024, ten vlani predstavoval 810 miliónov eur, pričom vývoj dlhu opätovne ovplyvnilo oddlžovanie. Najvyššie záväzky po lehote splatnosti zaznamenali v minulom roku opäť štátne univerzitné a fakultné nemocnice.