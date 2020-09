Mahle Behr dostane na prevádzku centra v Senici stimul 1,3 mil. eur

Bratislava 16. septembra (TASR) – Spoločnosť Mahle Behr Senica dostane na vybudovanie a prevádzku nového výskumno-vývojového centra investičný stimul vo výške takmer 1,3 milióna eur. Firma plánuje do roku 2023 vytvoriť 79 nových pracovných miest a štátnu pomoc dostane vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta. Vyplýva to z materiálu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda



"Cieľom investičného zámeru prijímateľa je zriadenie novej prevádzkarne technologického centra na vývoj a testovanie klimatizačných jednotiek pre osobné a nákladné automobily. Aktivity nového centra budú súvisieť s vývojom alebo inováciou technicky vyspelých výrobkov klimatizačných jednotiek s cieľom ich použitia vo výrobe," informuje ministerstvo v schválenom materiáli.



Finálnym výrobkom budú klimatizačné jednotky pre osobné a nákladné automobily pre renomovaných producentov automobilov. Práce na investičnom zámere sa začali v decembri roku 2018. Ukončenie prác je naplánované na rok 2021 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity sa predpokladá v roku 2024.



Mahle Behr plánuje vynaložiť minimálne 5,18 milióna eur na mzdové náklady za obdobie dvoch rokov. "V rámci vytvorených pracovných miest bude 55 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním a 24 so stredným vzdelaním. Plánovaná priemerná výška hrubej mzdy je 2407 eur. Spoločnosť má v pláne do konca roka 2021 aj investičné náklady na hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení minimálne vo výške 912.000 eur," informuje návrh ministerstva.



Podľa údajov FinStatu dosiahla spoločnosť v roku 2018 tržby vo výške takmer 107 miliónov eur, pri ktorých vyprodukovala stratu viac ako 4,3 milióna eur.