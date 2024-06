Vláda:Menej rozvinuté okresy by sa mali určiť podľa viacerých kritérií

Bratislava/Rimavská Sobota 19. júna (TASR) - Hodnotenie úrovne rozvoja okresov by sa malo v budúcnosti zmeniť. Súčasné kritérium podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku sa má rozšíriť o ďalšie oblasti, ako sú napríklad demografické trendy, respektíve prístup k základným utilitám, ktoré majú zásadný vplyv na podobu a kvalitu života v regiónoch, dostupnosť verejných služieb i obslužnosť územia. Vyplýva to z návrhu legislatívneho zámeru zákona o podpore prioritných okresov, ktorý v stredu schválila vláda.



"Bez ohľadu na nespochybniteľný význam podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku ako ukazovateľa pre posudzovanie rozvoja regiónov platí, že tento indikátor neposkytuje kompletný obraz o rozvinutosti regiónu," uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Na základe hodnotení úrovne rozvoja sú regióny podporované prostredníctvom regionálneho príspevku financovaného zo štátneho rozpočtu.



Hodnotenie regionálneho rozvoja je podľa MIRRI potrebné rozšíriť o ďalšie oblasti. Návrh legislatívneho zámeru predpokladá zmenu v posudzovaní stavu regiónu na úrovni okresu, a to na základe rozšírenia oblastí dôležitých pre hodnotenie regionálnych rozdielov. Kombinovanie a analýza indikátorov vo viacerých oblastiach podľa rezortu umožní zachytiť silné a slabé stránky jednotlivých regiónov a následne hodnotiť celkové postavenie regiónu oproti ostatným regiónom na základe jedného kompozitného ukazovateľa - ukazovateľa regionálneho rozvoja.



Na základe sledovania indikátorov vo viacerých oblastiach vyjadreného v ukazovateli regionálneho rozvoja sa umožní definovať prioritné okresy, v ktorých bude možné uskutočňovať kvalifikovanejšie rozhodnutia pri tvorbe verejných politík a priorizáciu podpory regiónov na úrovni okresov.



Návrh zákona by mal definovať plán rozvoja okresu ako schválený záväzný dokument rezortom investícií zameraný na zlepšovanie nepriaznivej situácie najmä v sociálno-ekonomickej oblasti a v oblasti prístupu k verejnej infraštruktúre a základným službám. Subjektami, ktoré sa budú podieľať na tvorbe plánu rozvoja, sú najmä MIRRI a okresný úrad príslušného prioritného okresu.