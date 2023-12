Vláda menovala nového riaditeľa Sociálnej poisťovne, je ním M. Tariška

Bratislava 6. decembra (TASR) - Novým generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne (SP) bude Michal Tariška. Vláda ho v stredu vymenovala do funkcie.



Tariška získal inžiniersky titul na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Národnohospodárskej fakulte. Od roku 2022 pracuje v spoločnosti Goldmann System, kde má na starosti riadenie a organizovanie podnikateľskej jednotky. Od roku 2021 do roku 2022 pôsobil ako konzultant pri projekte platobného terminálu s pokladňou eKasa.



Od roku 2018 do roku 2021 pôsobil v banke 365. ako riaditeľ divízie informačných technológií. Informačným technológiám sa venoval aj v Poštovej banke ako poradca od roku 2017 do 2018.



Bývalý generálny riaditeľ SP Michal Ilko sa listom zo dňa 5. decembra, ktorý doručil predsedovi vlády SR, od 6. decembra vzdal funkcie.