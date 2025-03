Minister dopravy verí, že v tomto roku sa na stavbe D3 objavia bagre

Vysoká nad Kysucou 19. marca (TASR) - Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) verí, že v tomto roku sa na budúcej trase diaľnice D3 na Kysuciach objavia bagre. Uviedol to na tlačovom brífingu po výjazdovom rokovaní vlády SR vo Vysokej nad Kysucou. Doplnil, že verejné obstarávania na tri chýbajúce úseky D3 sú v rôznych fázach, pričom uzavretie prvého z troch tendrov skomplikovala podaná námietka.



"Sľúbili sme, že verejné obstarávania vypíšeme v roku 2024 a popritom budeme paralelne vybavovať všetky papiere. Dnes môžem konštatovať, že verejné obstarávania máme takmer pred koncom a veľmi ma mrzí, že sme nemohli ohlásiť ukončenie prvého z nich," poznamenal Ráž.



V tendri na výstavbu diaľničného úseku D3 Oščadnica - Čadca, Bukov II. polprofil boli predložené dve ponuky, pričom tú výhodnejšiu vo výške približne 230 miliónov eur predložilo združenie troch stavebných spoločností s vedúcim členom Váhostav. Po podanej námietke proti vyhodnoteniu ponúk začal Úrad pre verejné obstarávanie 7. marca námietkové konanie.



"Úrad pre verejné obstarávanie vzhľadom na to, že je viazaný zákonom o strategických investíciách, sa musí prioritne zaoberať touto námietkou a má na to 30 dní. Zo skúseností už vieme, že podpredseda, ktorý má na starosti strategické investície, vie vydávať rozhodnutia v polovičnej lehote. Tým pádom je možné očakávať, že uzavretie tohto tendra bude budúci týždeň," uviedol Ráž.



Doplnil, že v priebehu niekoľkých dní budú vyhodnotené predložené ponuky na úsek D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica a 25. marca je termín na predkladanie ponúk pre posledný úsek D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. "Naozaj verím tomu, že nič nebude brániť, aby sme tento rok videli na stavbe D3 bagre," zdôraznil minister dopravy.