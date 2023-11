Šéf financií má do týždňa pripraviť návrh riešenia drahých hypoték

Bratislava 2. novembra (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) má na najbližšie rokovanie vlády 8. novembra predložiť návrh postupu riešenia vysokých úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch. Vo štvrtok ho k tomu zaviazala vláda.



"Musím povedať, že celková situácia s hypotékami sa stáva kritickou. Úroky v bankách pre ľudí, ktorí si berú hypotéky, sa pohybujú niekde na úrovni už okolo a vyše 5 %," upozornil po rokovaní vlády Kamenický.



Pripomenul, že jeho strana sa už pred voľbami zaviazala, že bude tento problém riešiť. "My urobíme rôzne varianty. Musíme sa pozrieť, aký bude celkový dopad na rozpočet a dohodli sme sa aj s premiérom, že si k tomu sadneme v utorok pred vládou, aby sme už na vládu predložili nejaké konkrétne opatrenia, čo sa týka riešenia hypoték," dodal minister financií.



O zdražovaní hypoték a možnom riešení tejto situácie hovorili pred voľbami viaceré politické strany. Predseda Smeru-SD a aktuálny premiér Robert Fico napríklad v júni upozornil, že banky na Slovensku budú mať v roku 2023 historický zisk na úrovni jednej miliardy eur. V tejto situácii by mali pomáhať ľuďom pri splácaní hypoték, a to prostredníctvom opätovného zavedenia štátnej bonifikácie hypotekárnych úverov a bankového odvodu.



Avizoval, že bonifikácia bude prvé, čo chce Smer-SD urobiť, ak bude po septembrových parlamentných voľbách v novej vláde. Štát by sa mal podľa vtedajšieho návrhu na takejto bonifikácii podieľať vo výške 2 %, banky 1 alebo 2 %. Platila by podmienka príjmu vo výške 1,3-násobku priemernej mzdy a maximálna výška úveru, na ktorú by sa vzťahovala pomoc, by bola 100.000 eur. Pomoc by fungovala päť rokov s tým, že ak by sa situácia na trhu stabilizovala, podmienky by sa zmenili.



Slovenská banková asociácia (SBA) v súvislosti s touto témou v minulosti upozorňovala, že úrokové sadzby hypoték reagujú najmä na cenu dlhodobých zdrojov, napríklad na vývoj výnosov dlhodobých 10-ročných slovenských štátnych dlhopisov, ktoré od roku 2022 vzrástli viac ako v iných krajinách eurozóny. "Zodpovedná konsolidácia verejných financií novej vlády tak v konečnom dôsledku môže mať pozitívny vplyv aj na vývoj úrokových sadzieb úverov na bývanie," uviedla SBA.