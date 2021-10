VIDEO: Ministri komentujú schválený rozpočet, nie každý je spokojný

Bratislava 14. októbra (TASR) – Ministri po štvrtkovom rokovaní vlády, počas ktorého schválili prvý návrh rozpočtu z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), novinárom prezentovali svoje postoje k schválenému zneniu budúcoročného rozpočtu. Kým vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) hovorí o vecnej diskusii, minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina) s rozpočtom spokojný nie je a pripomienky k Matovičovým podmienkam na schválenie deficitu na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP) má aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Remišová ocenila konštruktívnosť a vecnosť diskusie o rozpočte a povedala, že koalícia sa v zásade dohodla už v pondelok (11. 10.) počas koaličnej rady. "Diskusia bola veľmi konštruktívna. V pondelok na koaličnej rade sme sa v zásade dohodli, že do vlády pôjde rozpočet s takýmto deficitom. Zároveň sme hovorili o ďalších zákonoch, ktoré je potrebné schváliť," povedala ministerka a medzi týmito zákonmi spomenula výdavkové limity, dlhovú brzdu a strop veku odchodu do dôchodku. "Čo bude predmetom ďalších koaličných rokovaní," uzavrela ministerka.







Doležal skonštatoval, že nemôže byť spokojný s návrhom rozpočtu, ktorý bol vo štvrtok na vláde schválený. "Chceli sme viac, myslím si, že aj Slovensko si zaslúži viac," zdôraznil s tým, že sa opäť bude len odkladať údržba železničnej infraštruktúry.



Krajniak po rokovaní vlády potvrdil, že minister financií presadzuje svoje predstavy o podmienkach schvaľovania rozpočtu prijatím niektorých zákonov. "Ja som to dnes okomentoval tak, že to, čo chceme prijať, musí byť po dohode všetkých partnerov," povedal Krajniak a dodal, že každý z koalície má nejaké predstavy a kým Matovič s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) tieto predstavy deklarujú jasne, Sme rodina sa zatiaľ takto nevyjadrovala. Avšak očakáva, že sa čoskoro v kontexte dôchodkovej reformy Sme rodina bude musieť jasne vymedziť. Krajniak si vie predstaviť kompromis, avšak ten musí prísť zo všetkých strán. Povedal, že pri rozpočte nebolo podmienkou prijať celú dôchodkovú reformu, išlo o jej časť.