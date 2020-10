Prezidentka a rezort kultúry budú mať menší rozpočet

Na snímke ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) a jej hovorca Matúš Bystriansky prichádzajú na 43. rokovanie vlády SR v Bratislave 14. októbra 2020. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 14. októbra (TASR) – Kancelária prezidenta SR a Kancelária Národnej rady SR musia v budúcom roku počítať s menším rozpočtom. Kým prezidentka si pohoršila len o zhruba pol milióna a parlament o dva milióny eur, úrad vlády si v porovnaní s aktuálnym rokom o 30 miliónov polepšil. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, ktorý v stredu schválila vláda.Kancelária prezidenta by mala v nasledujúcom roku hospodáriť so sumou 4,62 milióna eur. Z toho sa majú zabezpečiť úlohy súvisiace so zabezpečením podmienok a všetkých činností potrebných na výkon ústavných právomocí prezidenta. Kapitálové výdavky majú vychádzať z registra investícií a zabezpečovať sa nimi má obstaranie dlhodobého majetku.Kancelária NR SR by mala mať v budúcom roku k dispozícii financie vo výške 35,7 milióna eur. V tejto sume majú byť zahrnuté výdavky na plnenie funkcií a činnosť poslancov a výborov vrátane odmien asistentom poslancov.Rovnako výdavky na prevádzku poslaneckých pracovní v areáli parlamentu, ako aj kancelárií vo vybraných sídlach na Slovensku, výdavky na ubytovanie poslancov mimo ubytovacieho zariadenia parlamentu a výdavky na činnosť poslaneckých klubov.Úrad vlády by mal hospodáriť so sumou 69,1 milióna eur. Z výdavkov sa majú zabezpečiť prostriedky na činnosť vlády a jej poradných orgánov, zmiešaných medzivládnych komisií. Financie majú ísť tiež na činnosť Kancelárie Bezpečnostnej rady SR aj Kancelárie podpredsedu vlády SR. Zarátané sú v nich aj prostriedky na rezervu predsedu vlády.Ministerstvo kultúry SR by malo mať na výdavky v roku 2021 k dispozícii 392 149 000 eur, v medziročnom porovnaní s rozpočtom na rok 2020 je to približne o 2,5 milióna eur menej. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý v stredu schválila vláda.Viac ako tretinu z rozpočtu tvoria prostriedky určené na inštitucionálnu podporu organizácií rezortu, v tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na najväčšie investičné projekty.V prípade rekonštrukcie Krásnej Hôrky je alokovaných na budúci rok 5 130 000 eur, na pokračovanie obnovy Slovenskej národnej galérie 5 miliónov eur a na sanáciu Spišského hradu sa v budúcom roku ráta s prostriedkami vo výške 1 935 000 eur, pri Štátnej opere v Banskej Bystrici so sumou 330 000 eur.V rámci dotačného systému rezortu kultúry je alokácia vo výške 16 996 000 eur, o milión vyššia suma ako v rozpočte na rok 2020.Výdavky v rámci dotačného systému sú rozpočtované na program Obnovme si svoj dom určený na obnovu národných kultúrnych pamiatok, program na podporu návštevnosti kultúrnych podujatí žiakmi základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov a program na podporu kultúrnych aktivít znevýhodnených skupín obyvateľstva.Na financovanie cirkví a náboženských spoločností ráta rozpočet MK so sumou 51 977 000 eur (v roku 2020 to bolo 51 698 000 eur).pripomína rezort v predloženom materiáli.Výdavky verejnoprávnych inštitúcií – médií aj fondov sú rozpočtované na úrovni 162 405 000 eur, o tri milióny viac ako v roku 2020. V prípade TASR a Fondu na podporu umenia ide o totožné sumy ako v schválenom rozpočte na rok 2020, prakticky rovnaká je suma aj pri Fonde na podporu kultúry národnostných menšín (v návrhu na rok 2021 o 10 000 eur menej ako v rozpočte na rok 2020).Pokles je pri RTVS (116 225 000 eur v rozpočte 2020 vs 114 032 000 eur v návrhu na rok 2021) a výraznejší nárast pri Audiovizuálnom fonde (9 085 000 eur v rozpočte 2020 vs. 14 690 000 eur v návrhu na rok 2021).