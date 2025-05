Vláda: Rezort práce priebežne plní ciele z oblasti sociálnych služieb

Bratislava 7. mája (TASR) - Desať strednodobých cieľov z oblasti sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti sa priebežne plní. Patrí medzi nich zefektívnenie financovania komunitných služieb, prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením vrátane psychiatrických diagnóz či zavedenie systému monitorovania a hodnotenia kvality v oblasti náhradnej starostlivosti. Vyplýva to z informácie o plnení opatrení Národnej stratégie deinštitucionalizácie (DI) systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti, ktorú vzala v stredu vláda na vedomie.



„Národná stratégia určila popri základných dlhodobých cieľoch desať strednodobých cieľov, ktorých splnenie sa predpokladá v horizonte roku 2025,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Jedným z nich, ktoré sa pribežne plní, je zvýšenie informovanosti v oblasti sociálnych tém o práve osôb so zdravotným postihnutím žiť nezávislým spôsobom života a začleniť sa do spoločnosti. Ďalej je to prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením vrátane psychiatrických diagnóz, ktoré nadväzuje napríklad na reformu posudkovej činnosti. Tá zavádza lepšiu koordináciu procesov posudzovania obyvateľov Slovenska.



K strednodobým cieľom, ktoré sa rovnako priebežne plnia, patrí tiež rozvoj služieb na komunitnej úrovni a zefektívnenie systému viaczdrojového financovania. S tým súvisí aj reforma financovania sociálnych služieb, ktorú rezort práce v súčasnosti pripravuje. V rámci skvalitňovania podmienok na výkon profesionálnej náhradnej starostlivosti pracovalo vlani MPSVR aj na zavedení systému monitorovania a hodnotenia kvality v tejto oblasti.



Postupne sa napĺňa aj cieľ debarierizácie centier pre deti a rodiny (CDR), a to realizovaním priestorových a stavebných úprav exteriéru aj interiéru či zakúpením odľahčovacích prvkov, ktoré majú uľahčiť život deťom so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú umiestnené v centrách. Rovnako rezort buduje odbornú pomoc pre rodiny so zdravotne znevýhodnením dieťaťom alebo rodičom. Minulý rok pripravil aj výzvu na podporu rodín s deťmi prostredníctvom služby včasnej intervencie.



„Cieľom tejto výzvy je podpora personálnych kapacít v službe včasnej intervencie a navýšenie časového fondu na túto službu do 30 %. Týmto sa zabezpečí poskytovanie individualizovaných intervencií poskytovaných cieľovej skupine vo väčšom rozsahu a pomôže pokryť dopyt po tejto službe, ktorá je žiadaná. Vyhlásenie výzvy sa predpokladá na druhý kvartál roku 2025,“ uzavrel rezort.