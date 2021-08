Vláda: MSK Matec plánuje v Sabinove rozšírenie výroby kabín

Bratislava 31. augusta (TASR) – Strojárska spoločnosť MSK Matec Slovakia plánuje rozšírenie výroby kabín pre poľnohospodárske a lesné stroje. Okrem pôvodnej prevádzky v Lipanoch v okrese Sabinov otvorí novú prevádzku priamo v Sabinove. Investícia do strojov, prístrojov a zariadení by mala prekročiť dva milióny eur a rozšírením výroby má vzniknúť 20 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu, ktorý v utorok schválila vláda.



Firma požiadala štát o poskytnutie investičnej pomoci v celkovej výške necelých 1,24 milióna eur, a to vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 659.960 eur a vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 580.000 eur. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) odsúhlasil spoločnosti štátnu investičnú pomoc formou úľavy na dani z príjmov vo výške 580.000 eur.



Investícia spočíva v nákupe strojov a moderných technológií do novej haly v Sabinove, kde bude lakovňa, sklad, montáž, kancelárie a administratívne priestory. Procesy kovoobrábania a zvárania plánuje firma zachovať v dvoch pôvodných budovách prevádzkarne v Lipanoch.



MSK Matec Slovakia je súčasťou fínskej rodinnej skupiny MSK Group Oy, ktorá má takmer 70-ročnú tradíciu vo výrobe poľnohospodárskych a lesných strojov, prívesov pre vozidlá a lodných prívesov, plastových komponentov so širokou škálou využitia a výrobe bezpečnostných kabín pre rôzne stroje a vozidlá.