Na informatizáciu by sa v roku 2021 malo minúť pol miliardy eur

Bratislava 14. októbra (TASR) – Celkové plánované bežné výdavky na informatizáciu v roku 2021 v štátnom rozpočte by mali dosiahnuť pol miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky, ktorý na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo financií SR. Kabinet ho v stredu schválil s pripomienkou. Do konca roka ho musí schváliť aj parlament, kde môže dôjsť ešte k viacerým úpravám.



Z pol miliardy je 354 miliónov eur rozpočtovaných v medzirezortnom programe informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu, pričom gestorom výdavkov na informačné technológie je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



V tomto medzirezortnom programe odhaduje štát výdavky na rok 2022 na úrovni zhruba 292 miliónov eur a na rok 2023 približne rovnako. Z rezortov má podľa návrhu na informatizáciu v roku 2021 najviac minúť Ministerstvo financií SR, a to zhruba 120 miliónov eur.



„Ďalšie výdavky na informatizáciu budú financované z európskych fondov a spolufinancovania (112 miliónov eur)," dodalo MF SR v materiáli. V rozpočtovej kapitole sa nachádza aj ďalších 34 miliónov eur, ktoré sú však rozpísané mimo štátneho rozpočtu. Súčasťou plánovaného rozpočtu tiež nie sú osobné výdavky interných IT zamestnancov v priemernej ročnej výške 47,8 milióna eur.



„Do rozpočtov kapitol na rok 2021 boli alokované výdavky na IT v objeme 43,6 milióna eur," dodal rezort v materiáli. V rozpočte tiež navrhuje vláda plánované výdavky príspevkovej organizácie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vo výške 30,3 milióna eur.



„Hlavnými cieľmi v oblasti informatizácie je jednoduchý prístup k informáciám a službám štátu pomocou digitálnych technológií, efektívna komunikácia medzi občanom a štátom, informačná a prevádzková bezpečnosť, efektívnejší výkon agendy úradov a ochrana kritickej infraštruktúry," napísali autori návrhu rozpočtu.



Budúcoročný rozpočet v tejto oblasti podľa vlády nadväzuje na rastúce výdavky na štátne IT, ktoré však prinesú aj efektívnosť informatizácie. V rokoch 2018 – 2019 boli priemerné ročné výdavky na IT na úrovni vyše pol miliardy eur, na rok 2020 sa očakáva čerpanie 768 miliónov eur.



Najväčšou rozpočtovou položkou sú podľa materiálu výdavky na prevádzku a úpravy informačných systémov, ktoré v roku 2019 dosiahli 219 miliónov eur.



„Druhou najväčšou položkou sú náklady na komunikačnú infraštruktúru, ktoré dosiahli 67 miliónov eur," vyčíslili v materiáli s tým, že kým veľké investície do štátneho IT a budovanie systémov sú z veľkej časti financované zo zdrojov EÚ, prevádzku financuje štát zo svojho rozpočtu.