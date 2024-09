Najväčší potenciál pri financovaní dopravných projektov má nástroj CEF

Bratislava 4. septembra (TASR) - Slovensko by sa malo zamerať na prípravu dopravných projektov na dobudovanie infraštruktúry a logistických kapacít v prihraničnej oblasti s Ukrajinou financovaných z Nástroja na prepájanie Európy (CEF). SR bola v rámci tohto nástroja na roky 2021 - 2027 predbežne vyčlenená takzvaná národná obálka v sume 497 miliónov eur. Podľa informatívnej správy predloženej na rokovanie vlády tento nástroj ponúka najväčší potenciál na získanie finančných prostriedkov pre Slovensko. Vyplýva to z informatívneho materiálu, ktorý vzala vláda v stredu na vedomie.



"V kontexte skutočnosti, že nástroj CEF podporuje projekty na sieti TEN-T, je v kontexte rozvoja prihraničného regiónu s Ukrajinou nevyhnutné zamerať sa hlavne na trať základnej siete TEN-T z Košíc na hraničný prechod v Čiernej nad Tisou. Tento úsek má platnú štúdiu uskutočniteľnosti z roku 2015, vypracovanú v spolupráci s technickými expertmi JASPERS," píše sa v informatívnom materiáli na rokovanie vlády.



Veľký potenciál má podľa predkladateľov materiálu aj rozvoj železničného uzla Čierna nad Tisou. "Čierna nad Tisou predstavuje najväčší suchozemský 'prístav' v strednej Európe, je preto nevyhnutné tento potenciál rozvíjať a pripravovať intervencie v partnerstve s partnermi na Ukrajine," uvádza sa ďalej v informatívnom materiáli.



Informatívny materiál pripravilo Ministerstvo dopravy SR spolu s podpredsedom vlády pre plán obnovy a odolnosti a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Rezorty v ňom posúdili možnosti a navrhli postupy na čerpanie zdrojov z nadnárodných fondov a iniciatív Európskej únie vrátane CEF s cieľom dobudovať infraštruktúru a logistické kapacity v prihraničnej oblasti s Ukrajinou.



V informatívnej správe rezorty posudzovali aj možnosti čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR a Programu Slovensko. Tieto zdroje sú však už v zásade rezervované a existuje v nich malý priestor na zmenu stratégie, cieľov a dosiahnutie výsledkov. Navyše, zdroje z plánu obnovy treba vyčerpať do júna 2026. Podobné obmedzenia sú aj pri zdrojoch z Programu Slovensko.



"Preto je kľúčové, aby sa SR zamerala na efektívne využitie zdrojov z nástroja CEF, ktorý ponúka významné možnosti financovania pre rozvoj a modernizáciu dopravnej infraštruktúry," uzavreli predkladatelia materiálu.