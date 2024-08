Vláda navrhla odvolanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade

Bratislava 21. augusta (TASR) - V Hospodárskej a sociálnej rade (HSR) SR by malo dôjsť k zmene na personálnej úrovni. Vyplýva to z návrhu na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v HSR, ktorý v stredu schválila vláda.



Vymenovanie nového zástupcu súvisí so zmenou na poste štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý pri rokovaniach tripartity reprezentuje záujmy štátu. K zmene došlo v priebehu júla, keď vláda z tejto funkcie odvolala Branislava Ondruša a zároveň vymenovala nového štátneho tajomníka MPSVR Mariána Valentoviča.