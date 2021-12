Vláda chce posunúť platnosť zákona o trvalom kurzarbeite od 1.3.2022

Bratislava 1. decembra (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na stredajšie rokovanie vlády predložil návrh na posunutie nadobudnutia účinnosti zákona o trvalom "kurzarbeite" z pôvodného 1. januára budúceho roka na 1. marca 2022. Kabinet tento zámer odobril a ministri tak návrh posunuli na prerokovanie parlamentu s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Za január a február by sa tak malo pokračovať v štátnej pandemickej pomocnej schéme.



Rezort práce to v materiáli odôvodňuje potrebou zabezpečenia efektívnej finančnej pomoci pre skupiny, ktoré nesplnia podmienky podpory z trvalého "kurzarbeitu". Je to podľa ministerstva dôležité z pohľadu udržania pracovných miest a rýchlejšieho oživenia ekonomickej aktivity po tretej pandemickej vlne.



Cieľom návrhu je zachovať kontinuitu súčasnej štátnej pandemickej pomocnej schémy. Kabinet teda navrhuje, aby sa v januári a februári budúceho roka ešte pokračovalo v projekte prvej pomoci.



Rezort vyzdvihol, že návrh na posunutie platnosti je reakciou na vyhlásený núdzový stav a s tým súvisiacu potrebu zabezpečiť včasnú a adekvátnu pomoc pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré pre núdzový stav prerušili či obmedzili svoju činnosť. Posunutie musí ešte odobriť parlament.