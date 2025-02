Vláda navýšila peniaze na úhradu DPH súvisiacu s plánom obnovy

Bratislava 19. februára (TASR) - Peniaze vyčlenené v tohtoročnom štátnom rozpočte na úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH) v súvislosti s plánom obnovy sa zvýšia o 235 miliónov eur na celkovú sumu 370 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu na zabezpečenie financovania DPH na rok 2025 v kontexte implementácie Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



Zmena súvisí s pripravovanou revíziou POO, ktorej základné východiská schválil vládny kabinet v januári. Nedostatok finančných prostriedkov na úhradu DPH predstavuje podľa materiálu zásadné implementačné riziko plánu obnovy, pričom je ohrozené nielen čerpanie alokovaných finančných prostriedkov, ale aj fyzická realizácia projektov.



"Za účelom úspešného zabezpečenia realizácie existujúcich, ale aj navýšených opatrení a nových opatrení v rámci oprávneného obdobia POO, teda do polovice roka 2026, je potrebné v kontexte navrhovanej revízie POO urýchlene zabezpečiť finančné prostriedky na bezproblémovú implementáciu. Uvedené sa týka nielen prostriedkov mechanizmu, ale aj prostriedkov na úhradu DPH, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu a sú súčasťou limitov verejných výdavkov," vysvetlil v dokumente predkladateľ, podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).



Pripomenul, že vykonávatelia plánu obnovy v minulých rozpočtových obdobiach viazali prostriedky na úhradu DPH v celkovej výške 541 miliónov eur, ktoré neboli vyčerpané od začiatku implementácie POO. V súčasnosti však tieto peniaze nie je možné rozviazať bez toho, aby to nemalo negatívny vplyv na stanovený limit verejných výdavkov. Momentálne je v štátnom rozpočte na rok 2025 vyčlenená na tento účel suma 135,4 milióna eur.



"Po vykonaní dôslednej analýzy na úrovni každého financovaného opatrenia POO a následnom zreálnení požiadaviek na financovanie v roku 2025 Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) v úzkej spolupráci s vykonávateľmi dospela ku kumulatívnej hodnote vyčíslených potrieb za zdroj POO - Prostriedky na úhradu DPH v roku 2025 vo výške 370 miliónov eur. Berúc do úvahy súčasne alokovanú sumu na úhradu výdavkov DPH je preto nevyhnutné zabezpečiť navýšenie prostriedkov na úhradu DPH v roku 2025 o 235 miliónov eur," vyčíslil predkladateľ. Zároveň je potrebné v koordinácii s jednotlivými správcami kapitol rozpočtu zabezpečiť úpravu ich výdavkových limitov na tento rok.