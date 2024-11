Vláda: NDS získa štátnu budovu, má ju zrekonštruovať

Bratislava 13. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) by mala zrekonštruovať štátnu budovu na Miletičovej ulici v Bratislave, kde kedysi sídlila Slovenská správa ciest (SSC). Budovu chce Ministerstvo dopravy (MD) SR previesť do majetku NDS, po rekonštrukcii by sa mala stať sídlom diaľničiarov. Vyplýva to z návrhu MD SR na použitie majetku štátu v správe MD ako vklad do základného imania NDS, ktorý v stredu schválila vláda.



Hodnota tohto majetku stanovená znalcom je takmer 14 miliónov eur, rezort dopravy ho môže použiť ako nepeňažný vklad do základného imania NDS. "Zámerom ministerstva dopravy, ktoré vykonáva akcionárske práva ako jediný akcionár v NDS, je vloženie predmetného nehnuteľného majetku do základného imania NDS s cieľom zabezpečiť efektívne využitie predmetného majetku štátu prostredníctvom NDS, ktorá bude predmetný nehnuteľný majetok využívať pre svoje potreby," vysvetlil rezort v materiáli predloženom na rokovanie vlády.



Administratívna budova si však vyžiada komplexnú rekonštrukciu, od jej kolaudácie takmer pred 40 rokmi v nej totiž boli vykonané len minimálne stavebné úpravy. Po modernizácii budovy zameranej na zlepšenie jej funkčnosti, energetickej účinnosti, bezpečnosti i vzhľadu by sa mohla NDS do týchto priestorov presťahovať. Rekonštrukciu má NDS financovať z vlastných zdrojov.



V súčasnosti diaľničiari sídlia v prenajatej budove neďaleko bratislavskej Patrónky, časť zamestnancov je aj v budove na Poliankach. "V rámci špecifikácie všetkých konkrétnych potrieb NDS, ktoré bude predmetná budova po zrealizovaní rekonštrukcie spĺňať, presťahovaním 95 % všetkých zamestnancov NDS bude dosiahnuté zjednotenie personálnych kapacít NDS, čím dôjde k zjednodušeniu a urýchleniu procesov v rámci spoločnosti v nadväznosti na efektívnejšie využívanie pracovného času zamestnancov (keďže odpadne čas potrebný na presun zamestnancov medzi jednotlivými pracoviskami) s poukazom na zefektívnenie distribúcie materiálno-technického vybavenia jednotlivým úsekom," vysvetlilo ministerstvo.