Vláda nevidí dôvod na zásadnú zmenu v nastavení daní z nehnuteľností

Bratislava 5. júna (TASR) - Súčasná vláda považuje základné nastavenie daní z nehnuteľností za správne a podobne ako predchádzajúce vlády nevidí dôvod na jeho zásadnú zmenu. Uviedol to počas pravidelnej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR minister pôdohospodárstva Richard Takáč, ktorý zastupoval premiéra Roberta Fica (obidvaja Smer-SD).



Odpovedal tak na otázku opozičného poslanca Mareka Lackoviča (PS): „Pán premiér, prečo ste za ostatných 20 rokov neurobili nič vo veci výraznej novelizácie daní z nehnuteľností?“



„Dobre viete, že daň z nehnuteľností patrí medzi miestne dane, pričom vo veciach ich ukladania a určovania ich náležitostí sa vykonáva originálna samosprávna pôsobnosť, čo obciam poskytuje väčší priestor pre ich autonómne rozhodovanie v porovnaní s preneseným výkonom štátnej správy,“ konštatoval Takáč. Toto východisko sa podľa neho odráža aj v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady už od jeho prijatia v NR SR.



„Zákon poskytuje obciam dostatočný manévrovací priestor zvýšiť alebo dokonca aj znížiť základné zákonné sadzby pri jednotlivých daniach z nehnuteľností - dani z pozemkov, dani zo stavieb či dani z bytov. Treba zdôrazniť najmä tú skutočnosť, že zákon pri dani z nehnuteľností často neustanovuje ani konkrétnu hornú hranicu sadzby dane,“ priblížil Takáč. Ako príklad uviedol daň z bytov, pri ktorej sadzba dane nesmie presiahnuť desaťnásobok nižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane. Jej stanovenie tak ponecháva na obec. Poukázal tiež na to, že nastavenie zákona o miestnych daniach prešlo aj prieskumom Ústavného súdu (ÚS) SR.



Lackovič v doplňujúcej otázke pripomenul, že v uplynulých týždňoch boli zmeny v daniach z nehnuteľností veľká téma. Má však pocit, že v poslednom čase ustúpila do úzadia. Samosprávam pritom boli sľúbené zmeny v nastavení tejto dane a tie na to čakajú, upozornil opozičný poslanec.



„Pýtam sa teda, čo s tým? Lebo aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), aj Únia miest Slovenska (ÚMS) na to čakajú. Nepredložila sa žiadna legislatíva, ani do skráteného legislatívneho konania, a tým starostom, ZMOSu a ostatným už bolo niečo povedané, prisľúbené,“ konštatoval Lackovič.