Vláda: Nevyčerpané kapitálové výdavky z 2022 budú použité na iný účel

Bratislava 22. mája (TASR) - Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2022 v kapitole Úradu vlády SR pre Úrad podpredsedu vlády budú použité na iný účel. Dôvodom je efektívne využitie týchto finančných prostriedkov. Vyplýva to z návrhu vicepremiéra pre plán obnovy a eurofondy SR Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.



V roku 2022 bolo rozpočtovým opatrením kapitole Úradu vlády SR pre Úrad podpredsedu vlády SR povolené prekročenie limitu výdavkov na vytvorenie elektronickej platformy verejného obstarávania (EPVO), a to vo výške 5,09 milióna eur. V súčasnosti je zostatok finančných prostriedkov podľa predkladateľa vo výške 3,17 milióna eur.



"Vzhľadom na to, že tieto prostriedky nie je možné použiť na pôvodne stanovený účel a v záujme efektívneho využitia finančných prostriedkov navrhuje úrad v rámci svojej kapitoly zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2022 v celkovej výške 731.988 eur," vyplýva z predkladacej správy.



Bežné výdavky vo výške 724.988 eur budú použité na oracle cloud kredity, nakoľko je EPVO prevádzkovaná vo verejnej časti tohto vládneho cloudu. Taktiež aj na konzultačné služby k bezpečnosti EPVO, telekomunikačnú techniku, výpočtovú techniku, licencie a bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 7000 eur budú použité na krytie výdavkov "zhodnotenie motorových vozidiel".



Predkladateľ taktiež deklaroval, že táto zmena nezakladá zvýšené nároky na pôvodný účel na štátny rozpočet v tomto roku. Pri zmene účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2022 na bežné výdavky bude možné podľa predkladateľa tieto bežné výdavky použiť do 31. decembra 2024.