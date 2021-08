Vláda: Nórsko by malo obmedziť výdavky zo svojho investičného fondu

Oslo 25. augusta (TASR) - Nórsko by malo na budúci rok obmedziť verejné výdavky, aby znížilo čerpanie hotovosti zo svojho štátneho investičného fondu. Uviedli to v stredu premiérka a minister financií na začiatku dvojdňovej konferencie o rozpočte.



Menšinová koaličná vláda na čele s konzervatívcami vynaložila v rokoch 2020 a 2021 rekordných 1,4 bilióna USD (1,19 bilióna eur) na boj proti ekonomickým dôsledkom pandémie ochorenia COVID-19.



Strana premiérky Erny Solbergovej zaostáva v prieskumoch verejnej mienky pred septembrovými parlamentnými voľbami za stredoľavou opozíciou. Napriek tomu musí jej vláda predstaviť rámec výdavkov na rok 2022, aj keď, zrejme, príde o moc.



"Znížime väčšinu mimoriadnych výdavkov, na ktoré sme sa v uplynulých dvoch rokoch spoliehali," povedala Solbergová na tlačovej konferencii. "Celkový obraz je, že nórskej ekonomike sa darí veľmi dobre," dodala.



Ak zvíťazí stredoľavá Strana práce, ako naznačujú prieskumy verejnej mienky, mohla by sa ujať úradu v októbri, pričom pred hlasovaním v novom parlamente zostane len pár týždňov na úpravu pôvodného plánu výdavkov.



V máji ministerstvo financií uviedlo, že výdavky na rok 2021 pravdepodobne dosiahnu 3,7 % z celkovej veľkosti investičného fondu, čím prekročia dlhodobý limit schválený parlamentom na úrovni maximálne 3 % v danom roku.



Minister financií Jan Tore Sanner v stredu povedal televízii NRK, že vláda by mala v roku 2022 minúť menej ako 3 % z celkovej hodnoty fondu.



(1 EUR = 1,1740 USD)