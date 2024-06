Vláda: Novela upraví využitie európskych financií na podporu vidieka

Bratislava 5. júna (TASR) - Umožniť využitie finančných nástrojov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a upraviť riadiace, implementačné a kontrolné mechanizmy ich vykonávania. To je cieľom návrhu novely zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý v stredu s technickými pripomienkami schválila vláda.



Zároveň navrhla Národnej rade (NR) SR prerokovať právnu normu v skrátenom legislatívnom konaní. Štátu totiž podľa ministerstva financií hrozia značné hospodárske škody v prípade nevyčerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka do konca roka 2024.



"Výhodou finančných nástrojov v porovnaní s nenávratnými finančnými príspevkami je najmä ich návratný charakter, vďaka ktorému je možné takto alokované finančné prostriedky použiť opakovane, čím sa ich potenciálny účinok znásobuje. Dosahuje sa pákový efekt, ktorý umožňuje zapojenie finančných prostriedkov z ďalších zdrojov," priblížil v dôvodovej správe rezort financií.



Cieľom predloženého návrhu je tiež zaviesť flexibilnejšiu a rýchlejšiu úpravu vracania prostriedkov z finančného nástroja, príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti v prípade zistenia nezrovnalosti.



Rezort financií pripomenul, že v prípade vzniku nezrovnalosti bolo doteraz nutné finančné prostriedky vracať celou štruktúrou subjektov zapojených do implementácie týchto nástrojov, čo bolo neflexibilné a časovo náročné. "Navrhovaná úprava má zaviesť možnosť na každej úrovni implementácie finančných nástrojov vrátiť finančné prostriedky, pri ktorých bola identifikovaná nezrovnalosť, o úroveň vyššie a použiť znova subjektom, ktorý túto nezrovnalosť nespôsobil," doplnil predkladateľ.