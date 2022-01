Novou generálnou riaditeľkou Eximbanky je Zuzana Kalivodová

Bratislava 19. januára (TASR) – Novou generálnou riaditeľkou Exportno-importnej banky SR (Eximbanka) sa stala Zuzana Kalivodová, ktorá tak nahradila Moniku Kohútovú. Tá stála na čele Eximbanky od novembra 2017. Vyplýva to z materiálu návrh na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň vymenil aj námestníkov generálnej riaditeľky Eximbanky.



Kalivodová vyštudovala finančný manažment, finančné trhy a finančné analýzy na chemickotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 2013 do leta minulého roka pôsobila v bankovníctve naposledy ako riaditeľka odboru compliance a bezpečnosti Poštovej banky. Pracovné skúsenosti má aj z ministerstva financií či z generálneho riaditeľstva EK pre vnútorný trh.



Vláda odvolala z funkcií námestníkov generálnej riaditeľky Eximbanky Mareka Meliška, Janu Valkučákovú a Michala Kozáčika. Za nových námestníkov kabinet vymenoval Pavla Tavača a Michaelu McGuire.



Eximbanka je štátna exportno-úverová inštitúcia zriadená zákonom na podporu exportu. Umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov tam, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko.