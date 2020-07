VIDEO: Novým predsedom regulácie sieťových odvetví je Andrej Juris

Bratislava 8. júla (TASR) – Novým predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa stal bývalý predseda Predstavenstva Západoslovenskej distribučnej Andrej Juris. Nového šéfa úradu, ktorý nahradil odvolaného Ľubomíra Jahnátka, navrhol na základe výberového konania minister hospodárstva Richard Sulík. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.







Andrej Juris sa dlhodobo venuje energetike. V rokoch 2004 – 2019 pôsobil v spoločnosti Západoslovenská distribučná, kde zastával post riaditeľa pre stratégiu a rozvoj a neskôr sa stal predsedom predstavenstva. V rokoch 2005 – 2010 bol aj členom Rady Protimonopolného úradu. V minulosti pôsobil aj ako výkonný riaditeľ Centra pre hospodársky rozvoj, absolvoval stáž vo Svetovej banke.



ÚRSO je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou. Vykonáva cenovú reguláciu v elektroenergetike, v plynárenstve, v tepelnej energetike a vo vodnom hospodárstve, ako aj vecnú reguláciu v sieťových odvetviach. Úrad robí aj kontrolu v sieťových odvetviach, sleduje dodržiavanie príslušnej legislatívy a ukladá pokuty za porušenie ustanovených povinností. Stanovuje tiež pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Má aj kompetencie vo veci ochrany spotrebiteľa v oblasti energetiky. Predseda úradu je volený na šesť rokov.



Nový šéf ÚRSO sa chce venovať rozvoju konkurencie a ochrane spotrebiteľa



Nový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris sa v najbližšom období chce sústrediť na zabezpečenie férových cien energií, ochranu spotrebiteľov a rozvoj konkurencie. Slovensko má podľa Jurisa priestor na zlepšenie situácie vo všetkých týchto oblastiach. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) označil Jurisa za odborníka a človeka s výbornou povesťou.



„Mám istotu, že nebude pod vplyvom rôznych skupín. Naopak, že sa bude snažiť o maximálne férovú reguláciu cien," povedal Sulík v stredu po rokovaní vlády. To podľa ministra znamená okrem iného zníženie cien za distribúciu elektrickej energie.



Úrad pre reguláciu sieťových odvetví má podľa Jurisa nástroje na reguláciu cien sieťových odvetví a prirodzených monopolov. „Tu vnímam priestor na zvýšenú motiváciu týchto regulovaných subjektov, aby boli efektívnejšie, aby boli spoľahlivejšie, a teda aby sa aj možné úspory dokázali premietnuť do cien," povedal Juris.



Výrazný priestor na zlepšenie vidí Juris aj v oblasti ochrany spotrebiteľov. Zamerať sa chce v spolupráci s inými rezortmi na dotvorenie systému ochrany sociálne slabších obyvateľov pred energetickou chudobou. V oblasti dodávok energií chce Juris podporovať rozvoj konkurencie a zároveň aj implementáciu inovatívnych a ekologických riešení.