Vláda: Obce dostanú navyše 50 miliónov eur, krajom štát odpustí časť d

Bratislava 23. októbra (TASR) - Obciam a mestám štát v tomto roku uvoľní dodatočných 50 miliónov eur zo všeobecnej pokladničnej správy ako náhradu za výpadok podielových daní. Vyšším územným celkom (VÚC) štát odpustí dlhy vo výške 2,5 milióna eur pre každý samosprávny kraj a ďalších 5,6 milióna eur odpustí Banskobystrickému kraju z poskytnutej pôžičky rekonštrukciu ciest II/531 a II/532 v menej rozvinutých okresoch Revúca a Rimavská Sobota. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.



Podľa aktuálnej daňovej prognózy sa očakáva prevod podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) v roku 2024 medziročne nižší o približne 50 miliónov u obcí a 20 miliónov eur u samosprávnych krajov. "Hlavným dôvodom výpadku sú vratky, ktoré si uplatnili daňovníci v termíne zúčtovania DPFO a ktoré im daňová správa poukázala v mesiaci apríl 2024 s negatívnym dosahom na prevod dane samosprávam v máji," uviedlo ministerstvo financií (MF) SR v predkladacej správe k materiálu. Odpustenie časti 20 miliónov eur z nesplatenej istiny dlhu VÚC rezort financií rozdelil rovnomerne po 2,5 milióna eur na každý samosprávny kraj.



Vláda podľa schváleného materiálu chápe požiadavky samospráv, jej možnosti pomoci sú však limitované nepriaznivým stavom verejných financií. "Napriek tomu sa však po dohode so zástupcami samospráv navrhuje schváliť jednorazovú pomoc ešte v tomto roku formou dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa pre mestá a obce v sume 50 miliónov eur a vyšším územným celkom formou odpustenia časti nesplatenej istiny poskytnutých návratných výpomocí v sume 20 miliónov eur," priblížil rezort.



Návratné finančné výpomoci boli poskytnuté samosprávnym krajom bezúročne na rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy, mostných objektov a rozvoj cestnej infraštruktúry v celkovej výške 147 miliónov eur. Aktuálne bola z tejto sumy uhradená istina v celkovej výške 24,5 miliónov eur. Po odpustení navrhovaných 20 miliónov eur zostane samosprávnym krajom uhradiť istinu v celkovej výške 102,5 milióna eur.



Z ďalšej finančnej pomoci pre Banskobystrický samosprávny kraj na rekonštrukcie ciest v okresoch Revúca a Rimavská Sobota vo výške 8,7 milióna eur štát odpustí kraju 5,6 milióna eur. Tieto cesty mali byť pôvodne po rekonštrukcii preklasifikované na cesty prvej triedy a prejsť do rúk štátu. Zároveň mal byť dlh VÚC odpustený. Počas rekonštrukcie sa však nepodarilo splniť požiadavky na ich preklasifikovanie na cesty prvej triedy.