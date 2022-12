VODIČI, POZOR: Od januára sa zvýšia ceny diaľničných známok

Bratislava 14. decembra (TASR) – Od januára budúceho roka sa zvýšia ceny diaľničných známok. Vláda v stredu schválila návrh nariadenia, ktoré predložilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Po novom si motoristi napríklad pri ročných a 365-dňových diaľničných známkach priplatia 10 eur. Namiesto 50 eur tak budú stáť 60 eur.



V prípade diaľničnej známky s 30-dňovou platnosťou pôjde o navýšenie o tri eurá, stáť teda bude 17 eur. Známka s desaťdňovou platnosťou zdražie o dve eurá na 12 eur. "Treba si uvedomiť, že cena diaľničných známok sa naposledy zvyšovala v roku 2011, odvtedy majú motoristi k dispozícii dokopy 300 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest," skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Podľa rezortu dopravy peniaze navyše pomôžu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) viac akcelerovať investície do opráv a údržby rýchlostných ciest, diaľnic a mostov v jej správe. Nariadenie vlády predpokladá zvýšenie výnosov NDS ako správcu výberu a evidencie úhrad diaľničných známok z predaja diaľničných známok v roku 2023 a nasledujúcich rokoch. Výška výnosu z predaja diaľničných známok na úrovni viac ako 17 miliónov eur bez DPH v rokoch 2023 až 2026 je predpokladaná pri nezmenenom správaní motoristov.



A. Doležal: Začiatkom budúceho roka sa bude dať naposledy kúpiť ročná známka

Začiatok budúceho roka bude posledným obdobím, kedy bude možné zakúpiť ročnú diaľničnú známku. Niektorí motoristi totiž mali problém rozoznať ročnú a 365-dňovú známku. Predaj ročnej sa teda utlmí a zostane 365-dňová. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) to vyhlásil v stredu po rokovaní vlády.



Doležal skonštatoval, že na základe spätnej väzby vyhodnotili, že niektorí motoristi mali komplikácie pri rozoznávaní ročnej a 365-dňovej známky. Ročná pritom platí od 1. januára až do konca januára nasledujúceho roka.



Ročnú známku tak bude možné naposledy zakúpiť začiatkom budúceho roka. "My potom utlmíme jej predaj a zostane v ponuke len klasická 365-dňová, ktorá de facto nahradí tú ročnú, aby už nedochádzalo k nedorozumeniam," dodal minister dopravy.



