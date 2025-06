Od júla sa zvýšia opatrovateľské príspevky o desiatky eur mesačne

Bratislava 18. júna (TASR) - Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie aj finančného príspevku na opatrovanie sa od 1. júla tohto roka zvýšia. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, pričom vláda ho v stredu schválila.



V prípade výšky sadzby na jednu hodinu pôjde o nárast o 39 centov na sumu 6,22 eura. Mesačný príspevok na opatrovanie jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa zvýši o 48 eur na 663,50 eura a pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP o takmer 64 eur na 882,50 eura.



„Návrhom nariadenia vlády SR sa zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie, ktorá je relevantnou veličinou na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu a súčasne aj obidve výšky peňažného príspevku na opatrovanie. Pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa peňažný príspevok na opatrovanie navrhuje zvýšiť na sumu čistej minimálnej mzdy pre rok 2025,“ upresnilo MPSVR v dôvodovej správe.



Tento návrh bude mať podľa rezortu práce pozitívne sociálne vplyvy, no zároveň aj negatívny na rozpočet verejnej správy, a to z dôvodu valorizácie finančného príspevku na opatrovanie a sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie. „Ide o zvýšenie rozpočtových výdavkov kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určených na vyplácanie kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,“ dodal.