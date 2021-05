Vláda odklepla Košiciam pôžičku aj odklad splátok

Bratislava 26. mája (TASR) – Košice dostanú bezúročnú návratnú finančnú výpomoc a upravia sa aj podmienky už poskytnutej návratnej finančnej výpomoci. Vyplýva to z materiálu z dielne vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý v stredu odobril vládny kabinet. Pre pandémiu nového koronavírusu a s ňou spojené zvýšené výdavky vláda poskytne návratnú finančnú výpomoc podľa kľúča 50 eur na jedného obyvateľa nielen Košiciam, ale aj ďalším trom mestám.



Finančnú injekciu v podobe pôžičky dostanú Bratislava (takmer 22 miliónov eur), Košice (skoro 12 miliónov eur), Prešov (4,4 milióna eur) a Žilina (okolo štyroch miliónov eur).



Zároveň vláda súhlasila so zmenou splátkového kalendára poskytnutej návratnej finančnej pomoci Košiciam na základe uznesenia z roku 2014. Košice totiž žiadali o odklad splátok istiny o dva roky pre problémy súvisiace s pandémiou. Išlo o návratnú finančnú výpomoc v sume 20.000 eur so splatnosťou 10 rokov s poslednou splátkou v roku 2025. Košiciam ostáva splatiť ešte 13.200 eur.



"Ministerstvo financií navrhuje poskytnúť bezúročné návratné finančné výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností v oblasti cestnej infraštruktúry, investícií do majetku vo vlastníctve miest a mestskej hromadnej dopravy s odkladom splátok o dva roky so splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach počas minimálne štyroch a maximálne desiatich rokov, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024," ozrejmil rezort podmienky pôžičiek.



Mestá môžu pôžičku prijať, ak celková suma ich dlhu neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté mestu z rozpočtu iného subjektu.



Aby pôžička nenarušila hospodársku súťaž, mestá smú peniaze použiť len na financovanie činnosti nehospodárskeho charakteru či lokálneho charakteru. Mestá si môžu žiadosť o návratnú finančnú výpomoc uplatniť najneskôr do 30. septembra.