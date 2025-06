Odmena pre pracovníkov štátu neovplyvní príspevok na opatrovanie

Bratislava 4. júna (TASR) - U zamestnancov v štátnej a vo verejnej správe, ktorí sú zároveň poberateľmi príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), nebude mať vyplatenie odmeny 800 eur vplyv na nárok na peňažný príspevok na opatrovanie. Vyplýva to z novely vládneho nariadenia, ktoré v stredu schválil vládny kabinet.



„Z dôvodu vyplatenia odmeny súvisiacej s výkonom zamestnania by niektorým poberateľom príspevku na opatrovanie mohol zaniknúť nárok na peňažný príspevok na opatrovanie, nakoľko ich príjem zo zamestnania by presiahol 2,5-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,“ spresnil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny.



Nariadenie vlády sa na rokovanie vlády podľa ministerstva práce predkladá s cieľom, aby vyplatenie odmeny nemalo negatívny vplyv na poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie zamestnancom - poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie. Niektorí zamestnanci okrem výkonu svojho zamestnania totiž vykonávajú súbežne aj opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP a je im poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie.