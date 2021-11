Vláda odobrila firme Handtmann Kechnec investičnú pomoc

Bratislava 16. novembra (TASR) - Spoločnosť Handtmann Kechnec, s. r. o., dostane investičnú pomoc vo výške 4,5 milióna eur, a to na zriadenie novej prevádzkarne na výrobu hliníkových odliatkov tlakovým odlievaním v Kechneci, v okrese Košice-okolie. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v utorok schválila vláda.



"V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ počíta s kombináciou oprávnených nákladov investičných a mzdových spolu v hodnote 87,39 milióna eur, pričom oprávnené investičné náklady budú vynaložené v období rokov 2019 až 2023 v hodnote 80 miliónov eur a oprávnené mzdové náklady dosiahnu v období 2019 až 2026 hodnotu 7,39 milióna eur. V priamej súvislosti s investičným zámerom bude v rokoch 2019 až 2025 vytvorených 158 nových pracovných miest," priblížilo v návrhu MH SR.



Podľa rezortu hospodárstva prijímateľ pôvodne požiadal o poskytnutie investičnej pomoci v nominálnej hodnote 20,37 milióna eur, z toho vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej hodnote 10 miliónov eur, vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 8,12 milióna eur a vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta za 2,25 milióna eur.



V súhrnnom stanovisku ministerstvo hospodárstva síce vyjadrilo súhlas s poskytnutím investičnej pomoci, ale v maximálnej hodnote 4,5 milióna eur, a to výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov.



Handtmann Kechnec, s. r. o., eviduje základné imanie vo výške 5 miliónov eur. Patrí do skupiny nemeckej spoločnosti Handtmann Beteilingungen GmbH, ktorá pôsobí globálne v piatich divíziách. Za viac ako 145 rokov sa vyvinula z malej zlievarne na dnešnú medzinárodnú skupinu s viac ako 3700 zamestnancami a obratom takmer 900 miliónov eur za rok.