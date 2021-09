Vláda odobrila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa na 100 eur

Bratislava 8. septembra (TASR) – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) priniesol na stredajšie rokovanie vlády sľúbené riešenie na vyplatenie zvýšeného jednorazového prídavku na dieťa vo výške 100 eur. Kabinet materiál odobril. Štát to bude stáť viac než 70 miliónov eur.



Zvýšený prídavok dostanú rodičia všetkých detí do 18 rokov s výnimkou tých v hmotnej núdzi, ktorí už zvýšený prídavok na kompenzáciu komplikácií spojených s pandémiou nového koronavírusu dostali vo výške 333 eur na dieťa.



Rodičia detí do 18 rokov dostanú za september, teda v októbrovom výplatnom termíne o 74,5 eura viac než zvyčajne. "Súčasne sa navrhuje poskytnúť toto jednorazové zvýšenie aj rodinám, ktoré poberali prídavok na dieťa, avšak ich nezaopatrené dieťa, ktoré by v septembri 2021 bolo mladšie ako 18 rokov veku, zomrelo v čase od marca 2020 do septembra 2021," píše sa v predkladacej správe.