Vláda odobrila jednotnú stratégiu financovania pre európske fondy

Bratislava 12. apríla (TASR) – Pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond plus, Kohézny fond, Fond na spravodlivú transformáciu a Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond sa vytvorí jednotná stratégia financovania. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v utorok s pripomienkou schválila vláda. Ide o základný dokument pre prípravu finančných plánov programov, najmä Programu Slovensko.



"Cieľom materiálu je vytvorenie jednotnej stratégie na stanovenie podielu jednotlivých zdrojov financovania operácií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu na spravodlivú transformáciu, Kohézneho fondu, Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu, štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľov z verejného a súkromného sektora v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a cieľa Európska územná spolupráca programového obdobia 2021 – 2027," konštatuje MF v predkladacej správe.



Rezort financií podotýka, že vzhľadom na nižšiu alokáciu, ktorá prislúcha SR v porovnaní s programovým obdobím 2014 – 2020, ako aj nižšiu mieru financovania z fondov EÚ pre Bratislavský samosprávny kraj a cieľ Európska územná spolupráca, dochádza k zvýšenej potrebe národného spolufinancovania.



MF poukázalo na to, že pandémia ochorenia COVID-19 a opatrenia na zmiernenie jej dôsledkov enormne zaťažili štátny rozpočet. V nadväznosti na to a s cieľom zvýšenia zodpovednosti a zainteresovanosti prijímateľov preto dochádza k úprave a zjednoteniu podielu spolufinancovania prijímateľov z vlastných zdrojov.



Pre prijímateľov implementujúcich operácie v menej rozvinutom regióne (všetky kraje SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja), v okresoch Malacky, Pezinok, Senec a v rámci cieľa Európska územná spolupráca sa stanovuje miera spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa vo výške 8 %. Pre prijímateľov implementujúcich operácie v okrese Bratislava sa stanovuje miera spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa vo výške 15 %.



Súčasne dochádza k zavedeniu pozitívnych výnimiek, teda k stanoveniu nulového spolufinancovania prijímateľov z vlastných zdrojov. Týka sa to vybraných oblastí zameraných na podporu vedy, výskumu a inovácií, financovania aktivít so 100 % koeficientom na výpočet podpory poskytovanej na ciele v oblasti zmeny klímy, prijímateľov územnej samosprávy – obce a mestá, ktoré sú identifikované v aktuálnom vydaní Atlasu rómskych komunít s prítomnosťou rómskych osídlení, prijímateľov v rámci projektov ESF+, ktorí sú registrovaní ako poskytovatelia sociálnych služieb, a prijímateľov, školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení SR v rámci projektov ESF+.



Pripomienku k materiálu malo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Tlačový odbor MF pre TASR priblížil, že rezort hospodárstva predložil pripomienku po termíne ukončenia medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň pripomienky neboli predložené cez informačný systém Slov-lex, ale vo forme listu. "Napriek tomu MF SR pristúpilo k vyhodnoteniu pripomienok. S vyhodnotením všetkých pripomienok vrátane zásadných MH SR súhlasilo. Po predložení materiálu na Úrad vlády SR došlo k zmene prístupu k vyhodnoteniu zásadnej pripomienky," dodal rezort financií.



MH žiada nulové spolufinancovanie pre Slovak business agency (SBA), a to na aktivity v oblasti plnenia politiky štátu zameranej na podporu malých a stredných podnikov. Rezort financií pre TASR priblížil, že vplyv na štátny rozpočet je vyčíslený na sumu 5,5 milióna eur.



Technické rokovanie k tejto pripomienke sa uskutočnilo v pondelok (11. 4.), pričom MH ustúpilo od všeobecného definovania nulového spolufinancovania pre združenia právnických osôb. Na rokovaní vlády bola predložená požiadavka na nulové spolufinancovanie len pre SBA. "Zároveň, keďže ide o plnenie politiky štátu, spolufinancovanie z vlastných zdrojov prijímateľa pre tieto aktivity by bolo plne zabezpečované z rozpočtu MH SR, a teda vplyv na štátny rozpočet by bol rovnaký, ako pri zabezpečení nulového spolufinancovania v rámci tohto materiálu," objasnil tlačový odbor MF.